Richtenberg

Über 30 Jahre hat er sich in der Kommunalpolitik engagiert. Und das sollte auch noch bis zur nächsten Wahl so bleiben. Doch jetzt hat Karldiether Wegner den Kanal voll. Er schmeißt hin, verlässt den Bürgermeisterstuhl im Richtenberger Rathaus, hat zum Ende des Jahres seine Kündigung eingereicht.

Rastlos für die Stadt im Einsatz

„Ich wollte noch ein paar Dinge erledigen und dann in Ruhe in Rente gehen“, sagt der Mann, der seit 20 Jahren Bürgermeister in der kleinsten Stadt Mecklenburg-Vorpommerns ist. Nach der Wende war er schon einmal im Amt, machte danach eine Pause. Doch inzwischen hat man längst den Eindruck, er kann gar nicht anders – gerade wenn es um die Stadtentwicklung geht. Ob Straßenbau oder Häusersanierungen, für Richtenberg und die rund 1400 Einwohner war er rastlos im Einsatz.

„Ich wollte die Jungen einarbeiten, und ja, ich wollte, dass sie unseren bisherigen Weg weitergehen. Das lief auch erst ganz gut. Aber dann sind da Dinge vorgefallen, die ich nicht wegstecken kann. Und ich bin zu müde, um weiter zu kämpfen. Irgendwann ist ja auch mal gut“, sagt der 75-Jährige im OZ-Gespräch. Und man merkt ihm die Enttäuschung an. Er selbst will sich zu den Vorfällen nicht weiter äußern. Nach OZ-Recherchen ging es aber vor allem darum, dass hinter seinem Rücken kommunale Entscheidungen gefällt werden sollten.

Wegner: Wir brauchen keine Fördermittel, dafür müssen die Altschulden erlassen werden

Wer mit Karldiether Wegner zu tun hatte, weiß, dass es mit ihm nicht immer einfach war. Doch eins muss man dem Mann, der früher im Landambulatorium als technischer Leiter arbeitete, lassen: Es ging ihm immer um die Entwicklung Richtenbergs. Und darum hat er auch mal Klartext geredet. Zum Beispiel in Sachen Städtebauförderung. Richtenberg ist da vor Jahren ausgestiegen. Der Vorwurf damals: Zu hohe Personal- und Beraterkosten, zu wenig Ergebnisse.

Für Amtsinhaber Karldiether Wegner, seit 20 Jahren auf dem Richtenberger Bürgermeisterstuhl, war die Schlüsselübergabe am 11.11. sein letzter großer Auftritt. Und den genoss er. Quelle: Ines Sommer

„Ich habe immer gesagt, wir brauchen keine Fördermittel. Stattet unsere Haushalte vernünftig aus und übernehmt die Altschulden der Wohnungsbaugesellschaft, war meine Forderung ans Land. Dann können wir unsere Häuser selber sanieren.“ Doch diesen Kampf hat er vergeblich geführt. Dennoch hat die Stadt all die Jahre versucht, die Sanierung selbst zu organisieren. Und da fanden sich auch Investoren, zum Beispiel für die Häuser am Markt.

Zum Forum mit SPD-Minister Pegel im Oktober (die OZ berichtete) hatte das Stadtoberhaupt auch genau das auf der Zunge. „Ich hatte fünf Folien vorbereitet, da wurde dann einiges gestrichen, gerade was den Finanzstatus betraf...“ Karldiether Wegner hat sich darüber so geärgert, dass er die Einladung an seinen ersten Stellvertreter weitergab.

Stellvertreter Frank Grape geht für Richtenberger Bürgerbündnis ins Rennen

Und Frank Grape ist es auch, der für die Wegner-Nachfolge seinen Hut in den Ring wirft. Der neue Bürgermeister wird nämlich am 17. Januar 2021 gewählt. Der Kandidat, ein Finanzwirt, der in Stralsund arbeitet, tritt für das Richtenberger Bürgerbündnis an. Er sitzt seit 2019 im Stadtparlament. Er ist 52 Jahre alt. Seine Unterlagen sind pünktlich im Amt Franzburg-Richtenberg eingegangen, wurde von der dortigen Verwaltung bestätigt.

Grit Kurtzmann tritt für neu gegründeten CDU-Ortsverband an

Sie geht für die CDU ins Rennen: Dr. Grit Kurtzmann, Schulleiterin in Franzburg. Quelle: Christian Rödel

Das gilt auch für die Bewerbung von Dr. Grit Susann Kurtzmann. Die Leiterin der Martha-Müller-Grählert-Schule in Franzburg ist auf dem kommunalpolitischen Parkett keine Unbekannte, hat sie doch vor einigen Jahren im Stadtparlament gesessen und auch schon den Bürgermeister-Vize-Titel getragen. Die Pädagogin ist 53 Jahre alt, verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder.

Das Neue: Gritz Kurtzmann tritt für die CDU an. Da die bisher in Richtenberg im Vergleich zur Nachbarstadt Franzburg eher mager vertreten ist, wurde der Ortsverband Franzburg-Richtenberg gegründet.

Wahlausschuss tagt am 18. November

Frank Grape will in Richtenberg Bürgermeister werden. Er geht für das Richtenberger Bürgerbündnis ins Rennen. Quelle: Ines Sommer

„Die Vorprüfung der eingereichten Unterlagen ergab keine Beanstandungen. Über die Zulassung der beiden Wahlvorschläge zur Bürgermeisterwahl entscheidet der Gemeindewahlausschuss am 18. November um 10 Uhr in öffentlicher Sitzung im Rathaus Franzburg“, teilt die amtierende Verwaltungs-Chefin Brigitte Karallus auf OZ-Anfrage mit. Zu den eingereichten Unterlagen gehören unter anderem polizeiliches Führungszeugnis, Wählbarkeitsbescheinigung, Bestätigung durch eine entsprechende Wahlversammlung und persönliche Erklärung.

Wählergemeinschaft RBB und CDU schicken also am 17. Januar ihre Kandidaten ins Rennen, und das kann spannend werden. Die Wahlurnen stehen im Schulungsraum der Feuerwehr, und auch der Wahlvorstand mit sechs Mitgliedern ist nominiert. Für eine sehr wahrscheinliche Stichwahl ist der 31. Januar reserviert.

Von Ines Sommer