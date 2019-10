Riesenbovist aus Vorland bringt 5250 Gramm auf die Waage

Grimmen

Dieser Bovist dürfte selbst einer Großfamilie zu groß sein. 5250 Gramm bringt er auf die Waage, hat einen Umfang von 141 Zentimetern. Gefunden hat ihn die Grimmenerin Edith Radke in Vorland bei Bekannten auf der Wiese, wie sie erzählt.

Zum Abschluss der diesjährigen Gartenolympiade der Grimmener OZ-Redaktion präsentiert sie damit noch einmal einen richtigen Giganten. Nur noch am Montag (7. Oktober) werden Olympioniken in den Kategorien „Schwere Früchte und schweres Gemüse“, “Kuriose Ernteerträge“ sowie „Blumen-Giganten, Blütenmeere und Exoten“ aufgenommen. Die Sieger der einzelnen „Disziplinen“ werden in den kommenden Tagen in einer Online-Abstimmung ermittelt.

Edith Radke hat den riesigen Bovist also gerade noch rechtzeitig entdeckt. „Ich habe in Vorland beim Friedhof schon einige gefunden in diesem Jahr, allerdings waren diese nicht so groß“, erzählt die Grimmenerin. In dem Ort sei sie des Öfteren. „Ich stamme von dort. Vor circa 20 Jahren bin ich nach Grimmen gezogen, habe aber noch einige Bekannte dort“, erklärt sie.

Was sie mit dem riesigen Pilz – übrigens ein Verwandter der Champignons – macht, weiß sie noch nicht. Zu groß ist er für sie allein. Jemanden zu finden, der ihr dieses Prachtexemplar abnimmt, ist ihr bis zum Besuch im OZ-Verlagshaus nicht gelungen.

Und das scheint einen Grund zu haben. „Heutzutage kennen viele Leute diesen Pilz gar nicht mehr beziehungsweise wissen nichts mit ihm anzufangen. Das ist sehr schade“, meint sie. Dabei könne er kaum mit anderen Arten verwechselt werden und lasse sich zudem ganz einfach zu einer wirklich köstlichen Mahlzeit zubereiten, meint sie. „Die Haut abziehen, in Scheiben schneiden, mit Salz und Pfeffer würzen, wie ein Schnitzel in Ei und Semmelmehl wälzen, braten – fertig“, sagt die quirlige Frau.

Essen sollte man allerdings nur die jungen weißen Exemplare, die frisch pilzig riechen und im Inneren noch keine Verfärbungen haben. Giftig sind sie zwar auch nicht, wenn sie schon beginnen, sich gelb-bräunlich zu verfärben – aber ungenießbar. Anja Krüger

