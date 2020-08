Ringer melden sich in Grimmen stark zurück

Grimmen

Die Grimmener Ringer sind zurück auf der Matte. Ein halbes Jahr lang warteten die Talente und Trainer von Athletic Energy auf Trainings- und Wettkampffortschritte. AE-Chef Mathias Schuck musste während der coronabedingten Zwangspause sein Sportstudio und den Verein stilllegen. Nun trainieren die Ringer seit wenigen Wochen wieder und 16 Talente stellten sich direkt dem ersten Turnier nach Re-Start, den Kreis-Jugend-Sportspielen in Torgelow, bei dem fünf Vereine aus MV dabei waren. „Die Kinder haben sich total gefreut und direkt Gas gegeben“, sagt Schuck.

Nach der langen Kampfpause lautete das Motto für die Grimmener: „Den Ringrost abschütteln“, scherzte Schuck. Er und Trainerkollegin Madeleine Kamrath sahen starke Leistungen ihrer Athleten. „Die Kids haben sich alle super geschlagen! Es gab einen wahren Medaillenregen, alle konnten sich platzieren. Das Wichtigste war aber, dass alle den Schneid hatten, überhaupt auf die Matte zu gehen“, lobt Schuck und blickt voraus: „Der Ringrost bröckelt und die Kinder wollen natürlich mehr. Das Turnier war gute Motivation.“

Die können die jungen Ringer sicher gut gebrauchen. Die nächsten Wettkämpfe in Dänemark und Stralsund hat Schuck bereits im Visier. Am 26. September steht der internationale Strelasundpokal in der Hansestadt auf dem Programm. Dort will Schuck an den erfolgreichen Re-Start anknüpfen. „Wenn wir mit Siegen heimkehren, freut sich das Ringerherz“, weiß der Vereinsgründer und verspricht: „Um das zu erreichen, wird im Training wieder Maß genommen.“

Die Trainingsgruppen bei Athletic Energy sind weiterhin voll. Denn Befürchtungen, dass sich Kinder während der Sportpause vom Ringen abwenden würden, haben sich bei den Ringern aus der Trebelstadt nicht bestätigt. Im Gegenteil: AE Grimmen hat sogar eine Bambini-Gruppe (ab 3 Jahren) eröffnet. Sportlich sind die Grimmen also gerüstet für anstehende Aufgaben.

