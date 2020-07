Rita Jürgens aus Leyerhof erlernte ungewöhnlichen Beruf

Grimmen

Es ist schon ein eher ungewöhnlicher Beruf für eine Frau, den Rita Jürgens erlernte. Bei Carl-Zeiss in Jena wurde sie Vorfertigungsmechaniker oder auch Zerspaner genannt. In Loitz geboren, besuchte die Seniorin dort auch die Diesterweg-Oberschule. Bei der Rundfunk-Fernsehfirma Böttcher in Grimmen arbeitete Rita Jürgens einige Jahre. Seit 1997 wohnt die Mutter von drei Jungen und Oma von drei Enkelkindern mit ihrem Mann in Leyerhof.

Für sie ist die Familie sehr wichtig und besonders zu ihren vier Schwestern ist das Verhältnis sehr innig. Besonders mag Rita Jürgens moderne Musik zu der sie auch gern mit ihrem Mann tanzt. „In wenigen Tagen sind wir zu einer Hochzeit eingeladen und da werden wir bestimmt viele Runden auf dem Parkett drehen", sagt Rita Jürgens. Nebenbei verrät sie, dass zu ihrer Familie auch Hund und Katze gehören.

Von Walter Scholz