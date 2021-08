Greifswald

Robert Gabel ist nicht nur Bundestagskandidat der Tierschutzpartei, er ist auch einer der Bundesvorsitzenden und steht damit an der Spitze der deutschlandweiten Tierschutzbewegung. Der 41-Jährige Greifswalder hat eine ganz klare Antwort auf die Frage, warum er kandidiert: „Die etablierten Parteien versagen skandalös im Bereich des Tierschutz. Millionenfach leiden die Tiere in der Massentierhaltung und wir befinden uns im rasantesten Artensterben der Erdgeschichte. Ich kandidiere, damit die Politik endlich begreift, dass sich sofort und umfassend was zu ändern hat.“

Politik begleitet ihn schon seit dem Studium. Gabel ist studierter Politikwissenschaftler und arbeitet auch als Auditor. Ehrenamtlich ist er vor allem für die Tierschutzpartei unterwegs. Er vertritt die Interessen der Partei im Kreistag Vorpommern-Greifswald und der Bürgerschaft Greifswald. Außerdem hat er zu den Wahlen 2019 auf Listenplatz 2 nur knapp einen Sitz im Europäischen Parlament verpasst.

Robert Gabel rechnet sich gute Chancen aus

Auch zur Bundestagswahl rechnet er sich gute Chancen aus: „Es gibt genügend Menschen, die die bisherige Expansion der Agrarindustrie nicht mehr länger hinnehmen und ihre Stimme den Stimmlosen geben wollen, so wie ich“, erklärt er.

Als direkt gewählter Kandidat für Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald will er sich für eine solidarische Gesellschaft einsetzen, in der Schwächere, Stimmlose und Minderheiten geschützt sind und es weder Diskriminierung, Rassismus oder Antisemitismus gibt. „Zudem ist mir wichtig, soziale Gerechtigkeit durchzusetzen: Mindestlohn rauf auf 15 Euro!“ Auch sein wichtigstes politisches Thema hat erwartbar viel mit Tierschutz zu tun: Er will die Umsatzsteuer für tierleid-freie Lebensmittel unverzüglich senken und somit ein Ende der tierquälerischen Massentierhaltung erwirken. Ist das Ziel erreicht, geht es auf den Feldern weiter: „Ich möchte in der kommenden Legislatur an der dringend nötigen Agrarwende arbeiten.“

Die Region in Vorpommern will Gabel unterstützen, indem er sie einfach nur schützt. „Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald haben so wundervolle Natur. Leider sieht man immer mehr Müll in der Landschaft und viele Tierarten sterben aus. Ich möchte erreichen, dass die Umwelt sauberer wird, die Tier- und Pflanzenwelt sich erholen kann.“

Von Philipp Schulz