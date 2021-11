Barth

Als 2011 der ehemalige Musiklehrer Uwe Grawe (Bassgitarre) eine „Spielgemeinschaft“ gründete, wollte er damit vor allem seinem Enkel Timmy die Gelegenheit bieten, die erlernten Schlagzeugfertigkeiten im Zusammenspiel einer Band zu festigen.

Der musikbegeisterte Junge hatte zu diesem Zeitpunkt schon einige Jahre Unterricht am Schlagzeug erhalten. Dritter im Bunde wurde der 18-jährige Hannes Bubolz mit seiner Leadgitarre.

Die einzige Rockband im Norden, in der die Enkel mit ihrem Opa spielen

Der Bandname Honest („ehrlich“) war die Idee von Uwe Grawe: „Weil wir nur live spielen – da ist nichts aus der Konserve.“ Anfänglich wollten die drei nur mal gelegentlich bei privaten Anlässen spielen, doch weil ihre Musik von einem wachsenden Publikum immer begeisterter angenommen wurde, folgten bald auch erste öffentliche Auftritte.

Ab 2014 nahm Henrik Jahnke den Platz von Hannes Bubolz in der Band ein und blieb ihr seither treu. Sowohl Hannes als auch Henrik sind am Barther Gymnasium Schüler von Uwe Grawe gewesen.

Seit 2017 sitzt gelegentlich auch Uwe Grawes Enkel Jonny am Schlagzeug. Mit nur elf Jahren bei seinem ersten Auftritt zu den Barther Segel- und Hafentagen unterbot er sogar noch seinen Bruder Timmy, der zu Beginn seiner Laufbahn 12 Jahre alt gewesen ist. „Wir sind wohl die einzige Rockband im Norden, in der die Enkel gemeinsam mit ihrem Opa spielen“, so Uwe Grawe.

Das Repertoire besteht von Anfang an aus Rockklassikern, die von den 1960ern bis in das 21. Jahrhundert hinein die Charts beherrschten, so unter anderem Stücke von den Rolling Stones, Cream, Jimi Hendrix, Tom Petty und Depeche Mode.

Zunehmend fahren Jüngere auf die Musik der 70er ab

Das offizielle Bandfoto mit Henrik Jahnke (l., Leadgitarre, vocal), Uwe Grawe (Bassgitarre, vocal) und Timmy Grawe (r., Drums) vor der Stadt Barth Quelle: Band

Bei den Muggen von Honest – vor allem in der vorpommerschen Region – geht es quer durch die Geschichte der Rockmusik. „In den 1960er-Jahren habe ich in meiner Heimatstadt Greifswald mit dieser Musik angefangen und spiele sie in meinen persönlichen 60ern immer noch“, erklärt Uwe Grawe. Ende des Monats werden seine persönlichen 60er mit seinem 70. Geburtstag beendet sein.

In diesem Zusammenhang wundert er sich, dass die jüngeren Bandmitglieder, die ja nicht mit dieser Musik aufgewachsen sind, beim Repertoire so ernsthaft bei der Sache sind. „Schön, dass sie sich als Jüngere noch für die guten alten Rockklassiker begeistern können, freut sich der Bandleiter. Vor allem am Publikum der Konzerte wäre ein Wandel der musikalischen Vorlieben zu bemerken: Die typischen Besucher gehörten nämlich vorzugsweise der Generation 50+ an, obwohl auch zunehmend Jüngere Interesse zeigten.

Kein Jubiläumskonzert in der Heimatstadt

Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums von Honest sowie des 70. Geburtstages von Uwe Grawe hat die Band ihre so genannte „10/70-Tour“ vorbereitet. Ausgerechnet vor ihrem treuen Stammpublikum in der Heimatstadt Barth konnte sie damit nicht auftreten. Die für den 30. Oktober geplante Barther Bandnacht mit drei regionalen Bands war durch das Kulturamt wegen des schleppenden Kartenvorverkaufs abgesagt worden.

Das Risiko, dass der zu betreibende Aufwand durch das mangelnde Interesse nicht gerechtfertigt sei, wollten die Verantwortlichen nicht eingehen. Die 3G-Regelung hatte wohl vielen potenziellen Interessenten die Lust auf einen Konzertbesuch vermiest. Betroffen war leider auch Honest – dabei hatte die Band exklusiv an diesem Abend Peter Schmidt von der Berliner Blues Band „East Blues Experience“ als musikalischen Mitstreiter begrüßen wollen.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Viel optimistischer hat es dafür beim Konzert der Barther in Greifswald am 6. November ausgesehen. „Der Saal des Kulturzentrums St. Spiritus war konform mit den Corona-Regeln ausverkauft“, freut sich Uwe Grawe. „Unter normalen Umständen hätte doppelt so viel Publikum eingelassen werden können.“

„Uns treibt die Liebe zur Livemusik und der Spaß am Musizieren auf die Bühne“

Dieses Konzert rechnet er aufgrund des Erfolgs zu den Höhepunkten der zehnjährigen Bandgeschichte – neben den Mitwirkungen in Programmen von Thomas Putensen im Greifswalder Theater (2011/2012), dem Konzert „Kirchenchor trifft Rockband“ in der Barther St.-Marien-Kirche (2015), dem Konzert mit Peter Schmidt von East Blues Experience (2016) sowie den regelmäßigen Auftritten bei den Segel- und Hafentage in Barth (seit 2012).

„Uns treibt die Liebe zur Livemusik und der Spaß am Musizieren auf die Bühne. Wir versuchen bei jeder Mugge („Musikalisches Gelegenheitsgeschäft“) das Publikum mitzunehmen und zu begeistern, was bisher auch immer gelang“, so die Motivation, von der sich die Bandmitglieder leiten lassen.

Auch nach seinem 70. Geburtstag will Uwe Grawe mit seinen Mitstreitern weitermachen – solange es seine Gesundheit zulässt.

Infos und Kontakt zur Band: www.facebook.com/honestrockausbarth

Von Volker Stephan