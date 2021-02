Rodelspaß in Grimmen: Hier gibt es die besten Pisten

Grimmen

„Schneemann bauen und Schneeballschlacht – Winter ist so schön. Hat geschneit die ganze Nacht – wir wollen rodeln gehen.“ Diesen Song kennen wohl die meisten Grimmener noch aus ihrer Schulzeit. Und endlich, möchte man sagen, kann man sich nach langer Zeit mal wieder auf den Schlitten schwingen und den Rodelberg heruntersausen. Die rasante, schneebedeckte Piste ist Kult in der Trebelstadt.

Seit DDR-Zeiten wird auf dem aus Bauaushub angelegten Berg gerodelt was das Zeug hält. In den vergangenen Jahren reichte der Schnee für das winterliche Vergnügen nicht aus. Doch seit Tagen ist die Abfahrt weißbedeckt und der Rodelberg, der wahrscheinlich beliebteste Ort in Grimmen. Die OSTSEE-ZEITUNG schaute an der Kultstätte vorbei und entdeckte viele lachende Kindergesichter, frierende Eltern und die verschiedensten Abfahrtechniken.

Freudiges Kreischen schon aus weiter Ferne zu hören

Schon aus weiter Ferne hört man die Kinder kreischen. Nochmal, bitte! Papa, zieh mich wieder hoch! Das ist so cool! Vor allem die Kinder der Stadt sind begeistert. Sie haben ihre verstaubten Schlitten aus dem Keller geholt. „Endlich hat es mal wieder so richtig geschneit. Die Kinder haben so lange darauf gewartet. Natürlich gehen wir dann zum Rodelberg“, sagt Heike Maurer und erinnert sich: „Als ich ein Kind war, sind meine Eltern schon mit mir hierhergegangen. Es war immer das schönste am Winter, wenn es gleich nach der Schule zum Rodelberg ging.“

Und so haben sich in dieser Woche zahlreiche Eltern mit ihren Kindern diese spaßige Freizeitbeschäftigung gesucht. So auch Nancy Scholdt, 29 Jahre alt, Mutter eines siebenjährigen Jungen. Sie wartet geduldig in der Kälte am Ende der Piste. „Wir sind heute am Rodelberg, weil der Kleine sich das gewünscht hat und, weil es die einzige Möglichkeit in der Nähe zum Rodeln ist.“ Auf dem Schlitten ist auch sie früher schon durch den Schnee gefahren. „Es ist eine tolle Alternative. Hier kann sich mein Sohn schön auspowern“, erzählt sie dick eingemummelt.

Nicht weit entfernt schauen zwei Betreuer der Wohngruppe Rosenhof des Awo-Kreisverbands aus Grimmen ihren Schützlingen beim Rodeln zu. „Die Kinder freuen sich, dass sie rauskönnen. Und Bewegung und frische Luft sind einfach wichtig“, darüber sind sich beide einig.

Weitere Rodelmöglichkeiten finden Sie hier: Franzburg – In den Franzburger Hellbergen, etwa 22 km von Grimmen entfernt, gehen nicht nur die Franzburger mit ihren Schlitten gern auf die Piste. Die hügeligen Hellberge sind auch im Winter etwas für Wanderfreunde. Dort im ältesten Landschaftsschutzgebiet von Vorpommern-Rügen, befindet sich ein gut ausgeschilderter Lehrpfad. Er führt vom Friedhof Franzburg über einige Hügel um das Hügelgrab herum bis hin zum Utkiek, dem schönsten Rastplatz in der Gegend. Bei etwas mehr Schnee lohnt es sich sogar, die Langlaufski einzupacken und eine kleine Runde zu drehen. Abtshagen – In Abtshagen bietet sich ein kleiner Rodelberg für eine kurze Abfahrt an. Bremerhagen – Wer es eher beschaulich mag, kann mit Kind und Kegel auch eine Runde auf dem Bremerhäger Naturlehrlehrpfad drehen. Allerdings muss der Schlitten dort durch den idyllischen Wald gezogen werden. Dafür gibt es auf Schautafeln zusätzlich viele Infos zu Wald, Forst, Flora und Fauna und ein Abstecher zum Spielplatz lohnt sich allemal.

Seit dem Wochenende Lieblingsplatz vieler Grimmener

Auch Heike Reimer ist täglich an der frischen Luft. Mit ihren beiden Enkeln war sie bereits am Wochenende am Rodelberg. Solange der Schnee liegt, soll das auch ausgenutzt werden. „Die Kinder können das endlich mal genießen und wieder was erleben“, sagt die Rentnerin. Sie wohnt in der Nähe und geht bei schönem Wetter immer mit ihren Enkeln raus. „Schnee ist das Allerschönste, das es geben kann“ schwärmt sie. Der Schlitten ihrer Enkel ist schon länger in der Familie und hat bereits ihren Kindern die Schneetage versüßt.

Die Gebrüder Kaltenbach liegen schon gut in der Kurve und schrecken auch vor der 40-Meter-Piste nicht zurück. Quelle: Christin Assmann

Sabine Kaltenbach (36) nutzt ihren freien Tag für einen ausgiebigen Rodelnachmittag mit ihren Söhnen. „Die vergangenen Jahre war ja nicht viel Schnee, das ist heute eine tolle Abwechselung.“ Sie selbst freut sich auch über den Schnee, nur wenn es ins Auto geht, sinkt die Begeisterung etwas. Ihre Jungs können nicht genug bekommen und jagen gemeinsam die Piste runter, die auch schon Mutter Sabine als Kind bezwungen hat. Dafür wurde der Rodelberg schließlich einst extra aufgeschüttet.

Sogar das eine oder andere Elternteil nimmt noch seinen Mut zusammen und schnappt sich den Schlitten für eine Fahrt. Der Rodelberg ist ja groß genug und Schnee ist für alle da.

Von Christin Assmann