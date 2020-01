Rodungen im Mannhäger Moor sollen Sonnentau und Moosbeere retten

Mannhagen

Im Naturschutzgebiet bei Mannhagen werden Bäume gefällt und schwere Technik ist im Einsatz. Verblüfft waren die Sundhagener Gemeindevertreter, als ihr Bürgermeister Helmut Krüger ( CDU) sie jetzt darüber informierte. Zumal ein Flurstück, auf dem diese Arbeiten im und am Mannhäger Moor stattfinden, der Gemeinde Sundhagen gehört.

„Wir haben keine Kenntnis über diese Arbeiten und schon gar nicht über deren Notwendigkeit“, ärgert sich Helmut Krüger. Die Kommune sei weder als Eigentümer noch im Interesse der Gemeinde involviert worden.

Auftraggeber der Arbeiten ist die Untere Naturschutzbehörde

„Tatsächlich finden zur Zeit Pflegemaßnahmen im Naturschutzgebiet statt“, lautet eine Auskunft aus dem Landratsamt der Kreisverwaltung Vorpommern-Rügen. „Alle Eigentümer wurden per Brief informiert“, sagte Pressesprecher Olaf Manzke auf Nachfrage. Allerdings hätte der Landkreis keinen Nachweis darüber, also keine Postzustellungsurkunde, gibt er zu.

„Die Arbeiten im und am Mannhäger Moor seien von der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises vorbereitet worden und werden in ihrem Auftrag ausgeführt“, informiert Gisela Steiner, Sachbearbeiterin Naturschutzgebiete in der Kreisverwaltung. Bereits 2018 hätte die Naturschutzbehörde gemeinsam mit der Greifswalder Succow-Stiftung ein Konzept für Sofortmaßnahmen entwickelt, welches die zunehmende Verbuschung reduzieren soll. Denn das Moor verschwindet mehr und mehr.

Kiefern wurden aus dem Moor geholt

Mit Geld aus dem Kreishaushalt und der Hilfe von Ehrenamtlern soll diese Verbuschung auf besonders wichtigen Moorflächen aufgehalten, teilweise rückgängig gemacht und so das Mannhäger Moor gerettet werden. Damit werde der Verdunstung entgegengewirkt und unterdrückte Pflanzen, die nur in diesen Mooren wachsen, werden gefördert. Die so wieder entstehenden Offenflächen sollen außerdem durch Schneisen miteinander verbunden werden, erklärt Gisela Steiner weiter.

Bereits im vorigen Winter seien solche Entbuschungsmaßnahmen durchgeführt worden. Manuell seien Kiefern und Birken aus den Moorflächen entfernt und am Rand gestapelt worden. Später seien sie geschreddert und das Material aus dem Moor gefahren worden. „Eine Fortsetzung der Arbeiten findet in diesem Winter statt“, heißt es in einem Schreiben der Unteren Naturschutzbehörde weiter. Moorschonende Raupentechnik komme zum Einsatz. Gehölze auf knapp 4000 Quadratmetern werden gefällt und beräumt. Außerdem sei ein Pflegekonzept für die Wiesenmahd erarbeitet und mit dem Nutzer abgestimmt worden.

Im Naturschutzgebiet am Moor bei Mannhagen werden Bäume gefällt und Schneisen angelegt. Quelle: Almut Jaekel

Dass solche Arbeiten möglich und sogar nötig sind, wurde übrigens schon 1938 durch eine Verordnung des Regierungspräsidenten Stettin festgelegt und 1972 fortgeführt. Danach ist unter anderem Baumbestand auf den Moorflächen vollständig einzuschlagen und in den Mooren eine maximale Wasserrückhaltung zu sichern.

Nur noch eine Schmetterlingsart

Bereits im vorigen Jahr hatte unter anderem Till Backhaus ( SPD), Minister für Landwirtschaft und Umwelt, bei einem Besuch vor Ort festgestellt, dass es dem Moor nicht gut geht. Noch gebe es den Sonnentau, das Wollgras und die Moosbeere im Mannhäger Moor, hatten Mitarbeiter der Succow-Stiftung informiert. Aber von einst 65 Schmetterlingsarten, die Mitte des vorigen Jahrhunderts im Mannhäger Moor lebten, existiert einzig noch der Hochmoor-Perlmutterfalter. Und das, obwohl dieses Moor bereits seit 1920 ein Naturschutzgebiet ist.

Mannhäger Moor Vor 12 000 Jahren entstand das Moor bei Mannhagen. Ursprünglich war es ein zusammenhängender Moorkörper – noch bis in die 30er Jahre des letzten Jahrhunderts. 5 Meter hoch lagerten sich die Torfschichten im Moor ab. Heute sind vom einstigen zusammenhängenden Kesselmoor sechs isolierte Moorkörper übrig, die mehr und mehr zuwachsen.

1930 war der Moorkörper als Kesselmoor noch zusammenhängend, wurde 2019 während einer Regionalkonferenz des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern (StaLU VP) in der Miltzower Amtsverwaltung und im Moor selbst informiert. Heute gebe es lediglich sechs isolierte Moorkörper, teilweise total verbuscht. Grund sei die Bodenentwässerung.

Mehr zur Autorin Almut Jaekel

Lesen Sie weiter:

Von Almut Jaekel