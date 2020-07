Roller in Grimmen gestohlen: Polizei bittet um Hinweise

Grimmen

Scheinbar am helllichten Tag wurde in Grimmen ein Roller gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Wie diese informierte, hatte der 29-jährige Eigentümer des roten Rollers „Ningbo Longjida“ sein Zweirad in der Wilhelmstraße in Grimmen abgestellt und auch angeschlossen. Am Donnerstag gegen 17 Uhr stellte der dann den Diebstahl fest.

Anzeige

Die Polizei schätzt den Wert des Rollers auf circa 450 Euro. Zur Aufklärung der Straftat bittet sie Zeugen, die etwas Auffälliges in der Wilhelmstraße beobachtet haben, sich an das Polizeirevier in Grimmen (Tel. 038326 /570) zu wenden. Hinweise können aber auch über die Internetwache der Landespolizei unter www.polizei.mvnet.de gegeben werden.

Von Anja Krüger