Rolofshagen

„Wenn das Männlein schmächtig, die Dame kräftig ist“ – die Rede ist vom Hochzeitsritual, bei dem die Angetraute über die Schwelle getragen wird, löst den ersten gemeinsamen Lacher in der Kirchenruine Rolofshagen aus. Es kommt wieder Leben in die einst stark lädierte Kirche mit der ersten Veranstaltung, die vom Verein zur Erhaltung der Feldstein-Kirchenruine in Rolofshagen e. V. nach der Corona-Pause organisiert wurde.

Und um dem Publikum einen tollen Start in die nächste Event-Saison zu bescheren, wurde Thomas Lenz vom Verein zu einer Lesung aus seinen Büchern „Kaum zu glauben“ eingeladen. „Auf mein Betreiben, weil viele seine Radioshow wegen der witzigen Anekdoten und seinen Snack op Platt hören“, erklärt der stellvertretende Vereinsvorsitzende Dieter Wollenbecker.

Zu hören gibt es ein Best-of von Klugscheißer-Geschichten, die mit wissenschaftlichen Erkenntnissen und fundierten Fakten augenzwinkernd aufbereitet wurden, vom Moderator selbst. Herkunft und Hintergrund zu urbanen Legenden, geläufigen Sprichwörtern oder längst vergessenem Gesetzen liefert Lenz der Reihe nach. „Ich bin der Meinung, das ist alles religionskonform – das glaub ich“, so Lenz. Wie heiß die Hölle wirklich ist und warum Petrus für das Wetter zuständig ist, passt jedenfalls zum Ambiente.

Besucher wurden gut unterhalten

„Wir hören auch immer sein Programm, hier live in der Kirche kommt das noch mal ganz anders rüber, als im Radio. Wirklich toll“, berichtet Besucherin Karin Lösch. Die Rentnerin kann sich auf keine Anekdote festlegen, die sie am meisten amüsiert hat. „Ich fand alles interessant und besonders schön war auch die musikalische Begleitung und die Lieder auf platt, auch wenn es für mich nicht so einfach zu verstehen ist“, so Lösch weiter. Auch die restlichen Besucher wurden gut unterhalten und freuen sich auf die kommenden Veranstaltungen.

Lenz selbst ist mit Theologie bestens vertraut, bewundert die Arbeit des Vereins und betont: „Das ist großartig, was der Verein hier alles schon geschafft hat. Ich habe Bilder von dem vorherigen Zustand gesehen. Ein Ort, wo sich die Bewohner, aber auch Menschen aus der Umgebung zusammenfinden und ein Kulturangebot schaffen.“

Und das neue Dach bringt viele Möglichkeiten. So absolut angewiesen auf schönstes Wetter sind die Gastgeber in der Kirchenruine in Rolofshagen nicht mehr – der Sanierung sei Dank. Aber dennoch wird es sie freuen, dass Klärchen sich jetzt wieder mehr sehen lässt.

Shanty-Chor wird als Nächstes erwartet

„Für den 25. September planen wir einen Shanty-Nachmittag in Rolofshagen“, informiert Vorstandsmitglied Peter Rösch. Dann wird der Shanty-Chor „Breitlings“ erwartet. Beide Veranstaltungen finden unter den geltenden Corona-Bedingungen statt und der Eintritt kostet jeweils acht Euro, erklärt Rösch.

Der Förderverein ist aber keineswegs nur Veranstalter in Rolofshagen. Vor allem hat er sich zur Aufgabe gemacht, das historische Gebäude zu pflegen und sich um dessen Erhalt zu kümmern. 41 Mitglieder zählt der Verein derzeit, berichtet Peter Rösch. Neue Mitstreiter sind gern gesehen.

Hauptaufgabe: Kirche erhalten

Insgesamt 120 000 Euro haben die neuesten Restaurierungs- und Sanierungsarbeiten an der Kirchenruine gekostet. Nicht nur der poröse Putz an einem der vier äußeren Eckpfeiler der Kirche musste weichen. Auch die zerstörten Fenster gehören nun der Vergangenheit an. Gusseisernen Rahmen wurden aufgearbeitet, Fensterscheiben nach alten historischen Bildern und farbigen Glasresten, die in fast jeder Scheibe geblieben waren, erneuert.

Von den 120 000 Euro hat die Kirchengemeinde 15 000 Euro und der Verein 5 000 Euro selbst tragen können. Weitere 70 000 Euro wurden aus der Städtebauförderung des Landes Mecklenburg-Vorpommern finanziert. Die restlichen 30 000 Euro wurden durch den Vorpommern-Fond gefördert. Die Sanierung eines letzten Eckpfeilers sowie eventuell ein neuer Boden stehen noch aus – wenn es weitere finanzielle Unterstützung gibt.

Ein bisschen Umdenken wollen sie im Verein, erzählt Peter Rösch. Jetzt, da es ein schützendes Dach gibt, soll es statt vieler kleiner Veranstaltungen lieber etwas weniger, gut besuchte, geben. Denn auf das Eintrittsgeld ist der Förderverein angewiesen. Neben der Bezahlung der Künstler vor Ort fließt es in die Eigenanteile für Sanierungen und wenn etwas übrig bleibt, geht der Rest in die Vereinsarbeit.

Von Almut Jaekel und Christin Assmann