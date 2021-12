Rolofshagen

Für die Kirchenruine in Rolofshagen gibt es aus Schwerin noch einmal 47 900 Euro Fördergeld. Damit soll ein letzter Pfeiler – der im Südosten – saniert und der Boden des Gebäudes neu gestaltet werden.

„Insgesamt brauchen wir für diese Maßnahmen 60 000 Euro“, sagt Pastor Rolf Kneißl. Der Fußboden soll beispielsweise als Ziegelboden aufgebaut werden, sodass auch Tanzgruppen in Rolofshagen auftreten können. Derzeit gibt es dort einen Sandboden. „Mit diesen Bauarbeiten wird die Umgestaltung der Kirchenruine, für die sich der Verein zur Erhaltung der Feldstein-Kirchenruine in Rolofshagen e. V. seit Jahren engagiert, vorerst abgeschlossen“, informiert der Pastor. Die Kirchenruine sei dann für Veranstaltungen aller Art nutzbar.

Förderverein: Mitstreiter gern gesehen

Der Förderverein wird danach aber sicher nicht nur Veranstalter in Rolofshagen sein, sondern es sich auch weiterhin zur Aufgabe machen, das historische Gebäude zu pflegen und sich um dessen Erhalt zu kümmern – wie es der Name des Vereins verspricht. 41 Mitglieder zählt der Verein derzeit, neue Mitstreiter sind gern gesehen.

Insgesamt 120 000 Euro haben die letzten Restaurierungs- und Sanierungsarbeiten an der Kirchenruine gekostet. Nicht nur der poröse Putz an den anderen äußeren Eckpfeiler der Kirche musste weichen. Auch die zerstörten Fenster gehören nun der Vergangenheit an. Gusseiserne Rahmen wurden aufgearbeitet, Fensterscheiben nach alten historischen Bildern und farbigen Glasresten, die in fast jeder Scheibe geblieben waren, erneuert.

Kirche um 1300 entstanden

Nach der Gründung des Klosters Neuenkamp im heutigen Stadtgebiet von Franzburg bauten die Mönche neben der slawischen Befestigung in Rolofshagen um 1300 eine Kirche. Diese war seit 1987 jedoch nur noch als Ruine erhalten, weil sie 1986 aufgrund der damals fehlenden Dachsanierung einstürzte. Im Mai 2007 wurde sie baulich gesichert und wird seitdem als kultureller Ort genutzt sowie auf Initiative des Fördervereins und der Kirchengemeinde weiter saniert.

Von Almut Jaekel