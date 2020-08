Vorpommern

Ja, ich will! Das sind die drei Worte, die jeder hören will, der seiner oder seinem Liebsten einen Heiratsantrag macht. Eine schöne Kulisse ist dabei schon die halbe Miete – oder sie dient frisch Verliebten dazu, eine ganz besondere gemeinsame Erinnerung zu erschaffen. Unsere Reporter haben sich aufgemacht, um in Vorpommern Orte der Liebe zu suchen. Sie wurden fündig.

Stralsund – ein Schloss für die Liebe

Wo gibt es mehr Romantik als am Strelasund? Ob der Strand oder der Hafen, die Schillanlagen oder eine Bootstour über den Knieperteich, ob der Blick von der Marienkirche über die Stadt oder doch ein Spaziergang an der Sundpromenade – es gibt unzählige idyllisch-romantische Orte in Stralsund.

Doch bei einer Sache macht auch die Hansestadt keine Ausnahme: Laut einer Umfrage des Statistik-Portals Statista lernen sich die meisten Paare am ehesten im Freundeskreis, bei der Arbeit oder über das Internet kennen. Romantisch wird es dann vielleicht später, wenn man etwa am Sund seiner Liebe symbolischen Ausdruck verleiht und eines der im Trend liegenden „Liebesschlösser“ gemeinsam zuklickt und den Schlüssel verschwinden lässt.

Dafür gibt es in Stralsund extra ein Kunstwerk. Im Jahr 2017 ist direkt an der Fährbrücke die Skulptur „Festmacher“ von Reinhard Buch eingeweiht worden. Drei Meter hoch und 1,5 Tonnen schwer ist der „Festmacher“, dessen 20 Millimeter dicke Stahl-Platte bei der Firma Ostseestaal ausgebrannt und geschweißt wurde.

Am Kunstwerk „Festmacher“ auf der Stralsunder Hafeninsel können Verliebte ihre „Liebesschlösser" anbringen. Quelle: Miriam Weber

Mittlerweile hängen unzählige Schlösser an den Ketten. Und das kann wiederum nur bedeuten, dass es unglaublich viele glückliche Paare in Stralsund gibt.

Ahlbeck auf Usedom – Intimität und traumhafte Kulisse

Der Ort Ahlbeck auf Usedom bietet viel Intimität und eine traumhafte Kulisse, den sich viele Liebende für einen Hochzeitsantrag wünschen. Auf Usedom haben sich schon viele das Ja-Wort gegeben und immer häufiger auch am Strand.

Allein im weißen Zelt vor der Ahlbecker Seebrücke: Der Mann hatte seiner Angebeteten einen Heiratsantrag gemacht. Quelle: Mandy Knuth

Ringo Paukewadt von „Bananabeach“ bietet in Ahlbeck für die Strandhochzeit ein „just married“-Paket an. Mit allem, was dazu gehört, wie ein Hochzeitspagodenzelt, Traubogen, Trautisch, Bestuhlung und Strandkörbe. Vom Antrag bis zur Trauung – wenn gewünscht, ist die Heringsdorfer Fotografin Mandy Knuth dabei.

Beim jüngsten Heiratsantrag am Ahlbecker Strand hatte der zukünftige Bräutigam seine Braut unter dem Vorwand zu einem „Geschäftsessen in die Seebäder zu fahren“ nach Usedom gelotst. Es hat sich gelohnt. Sie hat Ja gesagt. Für Mandy Knuth ist der Strand der „allerschönste Arbeitsplatz der Welt. Der Strand ist jeden Tag wieder toll und jeden Tag anders.“

Fischland-Darß-Zingst – Liebesversprechen im Urlaub

Für einen Hochzeitsantrag bietet die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst etliche romantische Orte. Da ist sich die Standesbeamtin im Amt Darß/Fischland mit Sitz in Born, Beate Schulz, ganz sicher. Denn viele Paare treffe sie nach einem Antrag in der Urlaubsregion später zur Trauung wieder.

Auf unterschiedliche Vorlieben ist das Amt Darß/Fischland mit verschiedenen Außenstellen in den einzelnen amtsangehörigen Kommunen gut vorbereitet. Wer während des Urlaubs einen Heiratsantrag an einem romantischen Ort erhalte, möchte sich dann auch das offizielle Ja-Wort in der Region geben, vermutet Standesbeamtin Schulz.

Die beliebteste Außenstelle ist das Hotel „Künstlerquartier Seezeichen“ direkt hinter der Küstenschutzdüne in Ahrenshoop. Den Grund kennt Beate Schulz ganz genau. „Dort können die Paare direkt am Strand heiraten.“ Eigens für die Zeremonie wird ein kleiner Bereich abgesteckt.

Beliebte Außenstelle des Standesamts Darß/Fischland: das Hotel „Künstlerquartier Seezeichen“ direkt hinter der Küstenschutzdüne in Ahrenshoop. Quelle: Timo Richter

Beliebt für Hochzeiten ist auch die große Dachterrasse des Strandhotels Fischland im Ostseebad Dierhagen.

Rügen – Antrag mit Blick auf Hof, Wald und Wiesen

Saskia und Sven Arlt stehen auf einer Anhöhe nahe dem Tegelhof in Sehlen auf der Insel Rügen. „Genau hier war es, wo ich am 1. September 2014 meiner Saskia den Heiratsantrag gemacht habe. Ich konnte mir dafür keinen romantischeren Ort vorstellen“, erinnert sich der 54-jährige Sven Arlt, der den Hof seit 1994 aufbaute. „Als sie ,Ja‘ gesagt hat, war ich überglücklich“, fügt Sven Arlt hinzu.

Im Dezember 2015 wurde geheiratet, da war die gemeinsame Tochter Svea bereits auf der Welt. Das Paar betreibt den Tegelhof gemeinsam. Die gelernte Pferdewirtin und Trainerin Saskia hat die Leitung des Reitbetriebs und des Pensionsstalls übernommen. Der Gatte kümmert sich um die Ferienunterkünfte. Von der Anhöhe, auf der beide stehen, hat man einen schönen Blick über die Wiesen, den Tegelhof und das angrenzende Waldgebiet.

Die Eheleute Arlt mit Hofhund Meister an dem Ort, an dem Sven seiner Saskia den Heiratsantrag machte. Quelle: Christa Driest

Der Ortsname der nahen Stadt Sehlen leitet sich vom slawischen Wort ,zeleny‘ ab und wird mit ,grün‘ übersetzt. „Wir sind glücklich hier und dankbar, an einem so schönen Ort leben zu können“, verrät die 27-jährige Saskia Arlt.

Kniebels Geheimtipp: Eine Bank in Wackerow

Das Ehepaar Olaf und Christine Kniebel aus Neuenkirchen bei Greifswald findet, dass eine Verlobung durchaus klassisch sein darf. „Der Mann sollte auf die Knie gehen“, sagt der 48-Jährige, der seit fast 20 Jahren glücklich verheiratet ist. Dem Paar fallen mehrere besondere Orte in und um Greifswald für eine Verlobung ein.

Dem Paar fallen mehrere besondere Orte in und um Greifswald für eine Verlobung ein. „Schön ist natürlich der Strand oder auch die Klosterruine. Vorstellen könnte ich mir auch, eine Verlobung auf dem Greifswalder Dom“, sagt die 43-jährige Christine Kniebel.

Christine und Olaf Kniebel sind seit fast 20 Jahren verheiratet. Sie finden, die Verlobung darf klassisch sein. Quelle: Christin Lachmann

Ein echter Geheimtipp sei eine Bank in Wackerow, die am Wasser liegt und einen herrlichen Blick verspricht. Diese erreicht man, wenn man über den Dorfplatz halb rechts einbiegt, erklärt Olaf Kniebel, der seiner Frau einen besonderen zweiten Antrag an ihrem 40. Geburtstag machte. Obwohl das Paar bereits da schon lange verheiratet war, habe es nie eine richtige Verlobung gegeben. Das holte Olaf Kniebel am Strand von Warnemünde nach, indem er seiner Frau einen aus Papier gefalteten Verlobungsring samt liebevoller Innenschrift schenkte.

Quitzin – Verlobung unter uralten Kastanien

Ein romantischer Heiratsantrag unter dem freien Himmel des Trebeltals, am Fuße des Wasserturms in Grimmen oder am Schwanenteich: Die Region bietet nicht nur unzählige Orte für einen Antrag, sie bietet auch etliche ungewöhnliche Orte zum Heiraten.

In Quitzin in der Gemeinde Splietsdorf unweit von Grimmen können sich Liebende beispielsweise im gepflegten Schlosspark des herrschaftlichen Jagdschlosses trauen lassen. Unter alten Kastanienbäumen sei der beliebteste Ort zum Heiraten mittlerweile das Rondell vor dem Schloss, sagt Friederike Rübcke von Veltheim, die gemeinsam mit ihrem Mann Burghard das Haus renovierte.

Jagdschloss Quitzin: Heiraten unter urigen Kastanienbäumen. Quelle: privat

Der Trend gehe eindeutig zur Freiluft-Hochzeit. Seit dem Jahr 2009 wird das einstige Jagdschloss der Grafen von Küssow als Außenstandort für das Standesamt Franzburg/ Richtenberg genutzt. Auch im Schloss gibt es die Möglichkeiten, den Bund fürs Leben zu schließen – oder den Heiratsantrag vor der stilvollen Kulisse zu planen. Ab dem kommenden Jahr kann dann auch im neuen Schwedenzimmer geheiratet werden.

Von Miriam Weber, Henrik Nitzsche, Timo Richter, Christa Driest, Christin Lachmann, Carolin Riemer, Thomas Pult