Brandshagen

Würde das Leben und der Werdegang von Meisterinstrumentenbauer Michael Münkwitz in Noten dargestellt, wäre es womöglich eine imposante Oper. Ohne Gesang, versteht sich, denn wer selbst Teil des Orchesters ist, kann nicht gleichzeitig mitsingen. Musik und Instrumente haben sein Leben seit dem Jugendalter wesentlich mitbestimmt. „Die historischen Trompeten sind meine Leidenschaft, meine Kür und die Werkstatt mein täglich Brot, meine angenehmen Pflichten“, erklärt Münkwitz.

Und die befindet sich mittlerweile verborgen im alten, frisch renovierten Pfarrhaus in Brandshagen. „Ich bin sehr glücklich, in diesem Haus zu sein, in dieser Umgebung mit dieser Arbeit – das ist mein Paradies auf Erden, das mich seit dem ersten Tag fasziniert“, beschreibt Münkwitz. Mit Blick auf die Kirche und während die letzten Sonnenstrahlen durch das verbleibende Laub auf den Weg davor fallen, bekommt dieser Ausspruch eine reelle Bedeutung.

Seit 42 Jahren arbeitet der Meister seines Faches mit Blech- und Holzblasinstrumenten. In der Zeit seit Pandemie-Beginn hat sich die Auftragslage des musikalischen Handwerkers nicht verschlechtert. „Es kam zu keinen größeren, signifikanten Veränderungen und auch die Musiker konnten weiterhin über neue Instrumente beraten und Kunden Schäden oder Probleme beheben lassen. Und das ohne Kontakt. Denn mit Hilfe der Versandmöglichkeit hat sich die Lage gut entwickelt.

Die Instrumente konnten eingeschickt werden, Distanzen einfacher, bequemer und schneller überbrückt werden, da die Anfahrtswege entfallen. Ein großer Pluspunkt für Kunden aus dem Ausland. „Toll, dass die Post und Logistikunternehmen absolut zuverlässig und durchgängig gearbeitet haben. Die Möglichkeit wurde von Kunden gut angenommen“, sagt der Handwerksmeister.

Authentischer Klang durch Instrumente jener Zeit

Eine weitere Veränderung in der Pandemie ist die Verlagerung seiner Hauptwerkstatt nach Brandshagen. Seit einem Jahr repariert, hämmert, lötet und baut er nun dort Barocktrompeten nach. „Berühmte Komponisten haben einst in längst vergangenen Tagen auf diesen Trompeten wahnsinnige Musik gespielt“, erläutert Münkwitz.

Mit den Kopien, die exakt vermessen, begutachtet und so genau wie möglich nachgebaut wurden, kann die alte Musik authentisch gespielt werden und so wiederaufleben, wie sie einst entstanden ist. Von Neuseeland und Australien über Amerika bis nach Japan und Europa haben diese Kopien ihren Weg gefunden und Hände, die damit umgehen können. „Durch seine eigenen Hände und Arbeit Musiker glücklich zu machen, ist schön. Das sind keine Produkte, das ist viel mehr, was man auf der Bühne oder auch im Verborgenen hören kann“, weiß der passionierte Trompeter.

Zu dem Instrument kam Münkwitz durch seinen Vater. Anfangs noch recht ungeliebt, nahm das Musizieren mit jedem Fortschritt im Unterricht einen größeren Teil in seinem Leben ein. Doch es sollte Hobby bleiben und nicht zum Beruf werden. „Ich wollte frei und ohne Druck bleiben. Und als ich in der achten Klasse in die Werkstatt eines Instrumentenbauers kam, wusste ich – das will ich machen“, erinnert er sich.

„Alles hat seine Zeit und Dauer“

Und so kam es auch und führte darüber hinaus zur eigenen Veranstaltungsreihe „Das besondere Konzert“ mit renommierten Künstlern aus dem In- und Ausland, 17 Jahren Organisation des „Klassik Open Air“ im Schlosspark Prebberede mit einzigem synchronen Feuerwerk zu Live-Musik, vielen Konzertauftritten, Workshops und sogar einer besonderen Auszeichnung. Der Bayerische Staatspreis wurde Münkwitz 2016 für die „Birckholtz“-Trompete verliehen, die er selbst in der Dorfkirche von Belitz gefunden, aufbereitet und als seltenes Modell seiner Art nachgebaut hat.

„Alles hat seine Zeit und Dauer und irgendwann kommt immer der Punkt, an dem es ein Ende findet. Ich habe das Glück, mich immer rechtzeitig zurückgezogen zu haben und für mich selbst entschieden zu haben, wann es besser ist, aufzuhören“, erklärt der Neu-Brandshagener und weiß: „Jetzt ist es gut. Jetzt genieße ich es, in Ruhe in meiner Werkstatt zu arbeiten und konzentriere ich auf die Region, um Luft zu holen“.

Die Freude über die neue Werkstatt war groß. „Ich hatte unendliches Glück, dass ich die Räume mieten konnte. Es passt inhaltlich zu meiner Arbeit. Die alte Kirche, das Pfarrhaus aus dem 17. Jahrhundert und die historischen Blechblasinstrumente, insbesondere Trompeten, die ebenfalls aus diesem Zeitraum stammen. Und in Kooperation mit dem tollen Chor und dem Nachwuchs bin ich Haus- und Hofinstrumentenbauer in der Umgebung“, sagt der Meister witzelnd.

Das Interesse an den Blechblasinstrumenten und der musikalische Nachwuchs in der Region beeindrucken ihn. „Wir haben hier fast zwanzig Nachwuchsbläser in Brandshagen und Reinberg. Das ist toll, dazu möchte ich meinen Beitrag leisten. Das, was die Musik in mir ausgelöst hat, soll auch anderen nicht vorenthalten werden“, schwärmt Münkwitz.

„Ich fühle mich hier angekommen und wohl. Es ist manchmal verblüffend, zu reflektieren, was man schon alles gesehen, erlebt und mitgemacht hat. Wahnsinnige Projekte, prägende Erfahrungen, tolle Konzerte und beeindruckende Musiker. Ich denke an alles mit Freude zurück“, betont Münkwitz und sagt lachend: „Ich hätte nie gedacht, dass ich mal in Vorpommern landen würde. Aber die Schönheit dieses landschaftlichen Angebotes, die Natur mit Wald und Wiesen – hier hab ich mein Zuhause und Ruhe gefunden, da geht mir das Herz auf“, endet der Meisterinstrumentenbauer.

Von Christin Assmann