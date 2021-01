Rote Ampel missachtet: Pkw kollidieren am Pommerndreieck

Grimmen

Zwei Pkw sind am Donnerstagmorgen am Pommerndreieck nahe Grimmen ( Landkreis Vorpommern-Rügen) zusammengestoßen. Zwei Insassen wurden verletzt, eine davon schwer. Laut Polizei führte das Missachten des roten Lichtsignals an der Ampel zu dem Unfall.

Bei roter Ampel losgefahren

Eine 55-Jährige aus Rheinland-Pfalz befuhr gegen 7.40 Uhr mit ihrem Pkw Ford die Abfahrt der Autobahn 20 am Pommerndreieck und wollte über die Bundesstraße 194 geradeaus weiter fahren. Die Ampel zeigte für sie jedoch Rot an. Sie missachtete das Lichtsignal und stieß in der Folge mit einem von rechts auf der Bundesstraße 194 kommenden Audi zusammen. Dessen Fahrer, ein 31-Jähriger aus der Gemeinde Süderholz verletzte sich bei der Kollision leicht. Die 55-jährige Ford-Fahrerin erlitt schwere, aber nicht lebensbedrohliche, Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Bartmannshagen gebracht.

Straße für zwei Stunden halbseitig gesperrt

Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurden durch Abschleppunternehmen geborgen. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 15 000 Euro. Die Straße musste zur Unfallaufnahme und zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe durch eine Spezialfirma für etwa zwei Stunden halbseitig gesperrt werden. Polizeikräfte regelten den Verkehr. Dabei sei aufgefallen, dass viele Verkehrsteilnehmer nicht wussten, wie sich richtig verhalten, informiert die Polizei. Sie weist in dem Zusammenhang darauf hin, dass Zeichen und Weisungen eines Polizisten stets Vorrang haben und jederzeit zu befolgen sind – auch wenn Ampelanlagen rot zeigen.

