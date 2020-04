Rückert-Brunnen in Grimmen in Schaumbad verwandelt

Grimmen

Es sollte wohl eine witzige Aktion sein. Am Sonntag machte der Rückert-Brunnen auf dem Grimmener Markt mit einer dicken Schaumschicht auf sich aufmerksam.

Anscheinend hatten Möchtegern-Witzbolde Spülmittel oder Ähnliches in das Brunnenwasser getan. Dieser Spaß, so es man so nennen möchte, wird allerdings wohl den Mitarbeitern des Stadtbauhofes einige Stunden Arbeit bescheren. Denn, wie schon mehrfach in den vergangenen Jahren, muss das Wasser nach solch einer Aktion erst abgepumpt, der Brunnen ausgefegt und schließlich neues Wasser eingelassen werden.

Ein Spaß, der also keine Nachahmer finden sollte.

Von Anja Krüger