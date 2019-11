Rücksichtslos durch die Spielstraße: Grimmener von Autofahrer angepöbelt

Grimmen

Von einem Autofahrer angepöbelt, als er eine Spielstraße überquerte – das ist Jörg Fiedler vor einigen Tagen in der Altstadt passiert. Und weil ihm nicht zum ersten Mal das rücksichtslose Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer gegenüber Fußgängern in der Grimmener Innenstadt auffiel, habe er sich an die OSTSEE-ZEITUNG gewandt, sagt der 50-Jährige und berichtet:

Er sei auf seiner Runde mit Hund Lucky gewesen. An der Ecke Lange Straße/Sundische Straße wollte er Richtung Rathaus die Straße überqueren. Hier gilt die Spielstraßen-Regelung. Fiedler sah, dass sich auf der Langen Straße ein Auto mit den Buchstaben NVP auf dem Nummernschild näherte. Das Fahrzeug sei aus seiner Sicht weit genug entfernt gewesen, um die Straßenseite zu wechseln. Dennoch musste der Fahrer bremsen, als Mann und Hund mitten auf der Straße standen.

Anwohner von Autofahrer „aggressiv beschimpft“

„Offenbar war er schneller gefahren, als erlaubt“, schätzt der Lagerist ein. Statt zu warten, habe der Mann im Auto die Scheibe heruntergedreht und Fiedler aggressiv beschimpft. An den Wortlaut könne er sich nicht mehr erinnern. Er wisse nur noch, dass auf dem Rücksitz ein Kind saß. „Angeschnallt und auf dem Kindersitz, so wie es sich gehört. Deshalb verstehe ich nicht, dass der Mann sich in einer Spielstraße so verhält.“

Er habe zudem den Eindruck, dass insbesondere die Einheimischen gar nicht wissen, dass auf Höhe Norderquerstraße die Spielstraße beginnt, sagt Fiedler. „Die Fahrer von außerhalb fahren hier viel langsamer und nehmen mehr Rücksicht.“

Polizei kennt Geschwindigkeitsüberschreitungen

Polizeihauptkommissar Dietmar Grotzky liegen keine Anzeigen von Fußgängern vor, die das Verhalten der Autofahrer in der Innenstadt bemängeln. Er räumt jedoch ein: „Wir kontrollieren regelmäßig die Einhaltung der Geschwindigkeit in der Sundischen Straße. Dabei stellen wir durchaus Geschwindigkeitsüberschreitungen fest.“

Er vermutet, dass sowohl Autofahrer als auch Fußgänger oft nicht wissen, wie man sich in einer Spielstraße zu verhalten habe. Außerdem würden wohl viele Verkehrsteilnehmer ihre Rechte nicht kennen, denn es bestehe die Möglichkeit, so ein rücksichtsloses Verhalten anzuzeigen.

Verwaltung: „Aktuelle Regelung im Kern bewährt“

Stadtrat Roland Wildgans klärt auf: Genau genommen handele es sich bei dem blauen Schild mit den spielenden Kindern um einen verkehrsberuhigten Bereich. Fußgänger und Autofahrer sind gleichberechtigt. Weil sie aber größeren Schaden anrichten könnten, müssen Autofahrer und Radler besonders gut aufpassen. Generell gilt die Schrittgeschwindigkeit. Das alles soll zu einem friedlichen Nebeneinander der Verkehrsteilnehmer führen.

Der Justiziar erinnert an den Ursprung dieser Regelung: „Noch vor zehn Jahren waren wir immer wieder auf der Suche nach der optimalen Lösung. Wir haben viele Möglichkeiten durchprobiert.“ In der Verkehrskommission sei schließlich die Idee der Spielstraße geboren worden. Landkreis, Polizei und Stadt treffen sich regelmäßig in dieser Runde und prüfen, ob die aktuelle Beschilderung und Verkehrsführung funktioniere. Noch in diesem Jahr werde die Runde erneut tagen.

Doch Wildgans ist überzeugt: „Trotz aller Schwächen hat sich die aktuelle Regelung im Kern bewährt.“ Insgesamt sei der Verkehrsfluss in der Innenstadt dadurch ruhiger geworden. Am Ende liege es aber auch bei den Verkehrsteilnehmern, sich zurückzunehmen und aufeinander zu achten.

„Schilder sind nicht die Lösung“

Bürgermeister Benno Rüster geht sogar einen Schritt weiter und sagt: „Schilder sind nicht die Lösung. Die liegt bei den Leuten, die sich auch dafür entscheiden könnten, freundlich miteinander umzugehen.“ Er frage sich, wo die Gelassenheit hin sei. „Ich habe doch auch schon mal Leuten die Vorfahrt genommen und entschuldigend gewunken, wenn ich es gemerkt habe.“

Das ginge übrigens auch umgekehrt – mit Nachsicht, wenn ein anderer einen Fehler mache. „Wir sind hier in einer Kleinstadt. Da muss man Rücksicht nehmen, damit das Miteinander funktioniert, das gilt auch im Straßenverkehr.“

