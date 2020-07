Sassnitz

Das war eine unerhörte Sache! Da galten um 1900 schon Abstands- und Anstandsregeln am Sassnitzer Badestrand. Hinweisschilder und Baderegeln in den Reiseführern dieser Zeit verwiesen auf den richtigen Gebrauch der Anstalten. Und trotzdem verstießen zwei allein reisende Damen gegen die Vorgaben und mussten ihren Urlaub an der See abbrechen. Was war passiert?

Sittsamkeit war erklärtes Ziel

Max Koch schrieb in seiner Sassnitz-Geschichte (1934), dass die Badeeinrichtungen für Herren und Damen „bis ins 20. Jahrhundert durch große Abstände voreinander getrennt“ waren. Dabei ging es den Ordnungshütern nicht um eine Kontaktsperre wie in heutigen Corona-Zeiten. Sie hatten alles so organisiert, dass es an ihrem Strandabschnitt gesittet und geordnet zugehe: „Es wurde streng darauf geachtet, dass kein Unbefugter einen Blick in das Damenbad werfe.“ Dazu reichte nicht, dass die Frauen in vollständig geschlossenen Badeanzügen ins kühle Nass gingen.

Das Bad selbst war „mit Brettern verstellt und von Land seewärts auch mit Bretterwänden versehen.“ Ein Schild an beiden Seiten des Bades warnte die neugierigen und alle anderen Herren: „Den Herren ist das Betreten dieses Weges vor 1 Uhr nicht gestattet.“ Bis zu diesem Zeitpunkt waren die „kalten Seebäder“ gut sieben Stunden am Vormittag geöffnet; für zwei Stunden durfte am Nachmittag zwischen 15 und 17 Uhr gebadet werden.

Benutzung von Ferngläsern untersagt

In gebührendem Abstand hatten die Sassnitzer das Herrenbad eingerichtet und ebenfalls mit Brettern verkleidet, damit auch sie in aller Ruhe und geschützt vor störenden Blicken baden gehen konnten. Da waren sie sich ganz sicher, weil ein weiteres Gebot für die angereisten Damen und Herren galt: Das Benutzen von Ferngläsern oder das Mitbringen von Fotoapparaten war allen Gästen untersagt.

Einen Makel gab es, denn diese Badeeinrichtung soll so gestanden haben, dass man „die Herren beim Hinein- und Heraussteigen aus dem Wasser von Lande aus beobachten“ konnte. Es gab immer ein paar Frauen, die ihre Schritte in der Nähe der Anstalt nicht beschleunigten, aber – so schreibt Max Koch – „im Allgemeinen wurde das nicht so streng genommen.“ Bis zu dem Tag, an dem die unerhörte Sache passierte.

Voyeurinnen mussten abreisen

Zwei Urlauberinnen wollten mehr von dem Badevergnügen haben. Sie hatten sich ein Opernglas besorgt und nutzten die Gunst der Stunde. An einem schönen Sommertag machten sie es sich auf dem Balkon ihres Hotelzimmers bequem und schauten den Herren beim Baden zu. Ein Skandal, als sie in dieser Situation aufflogen, denn damit hatten sie sich „in Sassnitz ganz unmöglich gemacht“. Dieser Verstoß musste gebührend geahndet werden.

Ob die Badedirektion unter Leitung von Ewald Kruse dabei eine entscheidende Rolle spielte, kann nicht gesagt werden. Auf jeden Fall schaffte es die Meldung des Tages in das Rügensche Kreis- und Anzeigenblatt. Die beiden Frauen mussten, nachdem sie erwischt und ermahnt worden waren, ihre Koffer packen, das Hotel verlassen und „schleunigst abreisen.“

