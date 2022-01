Rügen

Iris Bleeck wurde 1944 im Sudetenland geboren und kam ein Jahr später als kleines Kind als Vertriebene auf die Insel Rügen.

Obwohl sie keine persönlichen Erinnerungen haben kann, hat sie das Thema nie losgelassen, sie hat sich intensiv unter Zuhilfenahme von Familiendokumenten und -erinnerungen sowie Zeitzeugenberichten, und -befragungen sowie der Literatur damit befasst. Nun ist im Thomas-Helms-Verlag ihr Buch „Dramatische Schicksale. Was geschah 1945 und 1953 auf Rügen?“ erschienen.

Bleeck erzählt darin auf rund 110 Seiten episodenhaft Geschichten. Ende April 1945 stand die Rote Armee vor Stralsund und damit vor Rügen. Generalmajor Hans Vogt war vom 13. April bis 4. Mai 1945 Inselkommandant, der mit seinem Stab im Gut Frankenthal von Claus von Gagern bei Samtens residierte.

Am 4. Mai flüchtete Franz Schwede-Coburg, der pommersche Gauleiter der NSDAP, von Sassnitz nach Schleswig-Holstein. Er widersetzte sich bis zuletzt einer Kapitulation. Am 1. Mai wurde der Garzer Seilermeister Sponholz erschossen, weil er eine weiße Fahne gehisst hatte. Schwede-Coburg und Vogt versuchten in letzter Minute auf Zeit zu spielen, um eine planmäßige Räumung Rügens zu erreichen.

Bürger, so Frauen in Sassnitz, engagierten sich gegen militärischen Widerstand. Auch in Sassnitz fiel kein Schuss.

Am 5. Mai erreichten die sowjetischen Truppen die Insel. Nicht nur Gut Frankenthal wurde geplündert, Vieh weggetrieben, Frauen, besonders Flüchtlinge, wurden vergewaltigt, auch die Mutter Claus von Gagerns war betroffen. Willkürliche Verhaftungen begannen. Die Gutsherrin beging Selbstmord, Gutsherrenfamilien waren ein bevorzugtes Ziel sowjetischer Rache.

2021 traf Iris Bleeck den 87-jährigen Jürgen von Schach, der 1945 nach Rügen kam und die Nationalpolitischen Erziehungsanstalt (Napola) in Putbus besuchte. Der Schulleiter hielt markige Reden und schwor noch im März 1945 die Zöglinge auf den „Endsieg“ ein. Die Schüler schworen vor dem Theater Hitler die Treue. Schließlich flohen Schüler und Direktor mit den Holzkuttern der Napola von Lauterbach unter abenteuerlichen Bedingungen Richtung Westen. Bleeck geht dem weiteren Leben Jürgen von Schachs nach.

Ein Teil ihres wegen der vielen persönlichen Sichten lesenswerten Buches widmet sie der Aktion „Rose“, der Enteignung von Hotel-, Pensions- und Restaurantbesitzern an der Ostseeküste 1953 und insbesondere dem Schicksal der Göhrener Familie Zobel und zweier Binzer Familien.

Info: Iris Bleeck: Dramatische Schicksale. Was geschah 1945 und 1953 auf Rügen? ISBN 978-3-9444033-10-5, 12 Euro

Von Eckhard Oberdörfer