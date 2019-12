Grimmen

Die OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ unterstützt in diesem Jahr den „ Strukturförderverein Trebeltal e.V.“ Immer mehr Leser und Unternehmer der Stadt würdigen das große Engagement des Vereins. Grimmens Bürgermeister Benno Rüster kennt den Verein seit den 1990er Jahren und spricht von einer Zusammenarbeit, die nicht besser sein könnte.

Benno Rüster : „ Strukturförderverein ist ein treuer Partner“

„Ich kenne den Verein noch unter dem ersten Geschäftsführer Hartmut Bitter. Seither war es immer ein treuer Partner für unsere Stadt“, betont Grimmens Bürgermeister Benno Rüster. In den späten 1990er Jahren und frühen 2000er Jahren hatte der Verein im Grimmener Raum fast 200 Mitarbeiter. „Damals hatte der ’ Strukturförderverein Trebeltal’ unfassbare Möglichkeiten. Wir als Stadt konnten sie in sehr viele Projekte mit einbeziehen“, erinnert sich Rüster und sagt: „Heute sind es deutlich weniger, aber das große Engagement ist geblieben,“

Erst vor einigen Tagen hat der Bürgermeister der Trebelstadt engagierte Mitarbeiter des Vereins zu einem gemeinsamen Frühstück eingeladen. „Ich fand den Vormittag bewundernswert. Mir war gar nicht bewusst, wie viele Leute ehrenamtlich dem Verein helfen. Es ist kaum vorstellbar, mit welchem Herzblut sie dabei sind“, ist Benno Rüster begeistert.

Auch die Stadt Grimmen ist finanziell und personell eingeschränkt. „Trotzdem wollen wir unseren Bewohnern auch weiterhin die großen Volksfeste, wie beispielsweise das Maibaumfest, das Parkfest oder das Kindertagsfest ermöglichen. Dies ist aber nur möglich, weil wir auch so eine tolle Unterstützung durch den Strukturförderverein bekommen“, sagt Grimmens Bürgermeister und betont: „Ohne ihre Hilfe wären viele Projekte einfach nicht mehr realisierbar.“

Benno Rüster, Bürgermeister Grimmen: "Ohne den Verein wären die großen Volksfeste nicht möglich." Quelle: Raik Mielke

Zudem, so beschreibt Benno Rüster, haben die Leute, die in dem Verein eine Maßnahme absolvieren oder sich ehrenamtlich engagieren, auch das Erscheinungsbild der Stadt mitgeprägt. „Sie packen einfach, da wo sie es können und dürfen, mit an. Auch dadurch haben wir so eine saubere Stadt“, sagt er.

„Zusammengefasst gesagt bin ich sehr stolz, dass es sie gibt und wir eine so vertrauensvolle Zusammenarbeit pflegen. Ich finde es sehr schön, dass die OSTSEE-ZEITUNG dieses Engagement mit der Weihnachtsaktion ’Helfen bringt Freude’ unterstützt. Sie haben es wirklich verdient“, sagt Benno Rüster.

Darum geht es bei der OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“

Gehören in Ihre Adventszeit Weihnachtsmärkte? Lieben Sie in den Sommermonaten die großen Volksfeste und gemütlichen Dorffeiern? Und wissen Sie, wer zumeist an der Organisation und Durchführung maßgeblich beteiligt ist? Es sind seit Jahrzehnten die Beschäftigten des Strukturfördervereins Trebeltal – ob nun als zeitweise Angestellte oder Ehrenamtliche.Und fast seit Beginn der 1990er Jahre ist ein grüner VW-Transporter mit dabei, der hilft, all die Kinderfeste, Büchermärkte, Fackelumzüge und anderen Festlichkeiten oder Veranstaltungen verschiedener Vereine und Kommunen der Region zu realisieren.

275 000 Kilometer hat das Fahrzeug im Dauereinsatz inzwischen auf dem Tachometer. Und es hat eigentlich längst ausgedient. Nur sehr kostenintensiv wird es immer wieder notdürftig repariert und nur sehr mühevoll bekam es zuletzt den TÜV. Dabei wird es doch so dringend und beinahe täglich gebraucht. Um Tische und Bänke auf der Ladefläche zu transportieren, um Märkte mit der nötigen Technik auszustatten, um die Ernte aus den vereinseigenen Gärten zur Tafel zu bringen oder um Abfälle nach getaner Grünpflege im städtischen und ländlichen Raum abzutransportieren. Deshalb soll nun endlich mit Hilfe Ihrer Unterstützung ein neues oder gebrauchtes Fahrzeug angeschafft werden, welches dann wieder ganz lange im Dienste des Vereins und somit auch für so viele Projekte der Region genutzt werden kann.

Immer mehr Unternehmer unterstützten den Verein

Anke Wiegert aus dem Grimmener Dekorationsgeschäft „sniksnak“ spendiert für den Strukturförderverein 50 Euro. „Ich finde es klasse, dass die OSTSEE-ZEITUNG jedes Jahr aufs Neue regionale Projekte unterstützt. Mein Geschäft befindet sich direkt auf dem Grimmener Markplatz. So konnte ich auch während des diesjährigen Weihnachtsmarktes hautnah miterleben, wie fleißig die Helfer des Vereins beim Auf- und Abbau beteiligt waren“, sagt sie.

Anke Wiegert, Chefin des Dekorationsgeschäftes "sniksnak", spendiert 50 Euro. Quelle: Raik Mielke

Marthin Jahns vom gleichnamigen Baugeschäft „Zinn und Jahns“ unterstützt die Aktion mit 250 Euro. „Als Grimmener weiß man, welch großen Anteil der Strukturförderverein an den vielen großen Volksfesten hat. Zudem hilft der Verein auch anderen Vereinen, Organisationen und Verbänden in der Region. Dies finde ich klasse“, sagt Marthin Jahns.

Marthin Jahns aus dem Baugeschäft "Zinn und Jahns" beteiligt sich mit 250 Euro. Quelle: Raik Mielke

Wir bedanken uns recht herzlich bei folgenden Spendern für Ihre Unterstützung

Ingrid Bäz (10 Euro), Familie Prochnio (10 Euro),Gudrun Düsterhöft (20 Euro), Rüdiger und Grit Lorenz(30 Euro), Renate Müller (10 Euro), Jörn und Andrea Kloß (30 Euro),Gerhard und Erika Mester (20 Euro), Monika Buss und Herr Roland (20 Euro), Gisela Stienkemeier (20 Euro), IHK Rostock (1000 Euro), Günter Ziemann und Christina Weidling (30 Euro), Sieghard und Julia Staffel (25 Euro), Monika Schulz (20 Euro), Brünhild Hussel (10 Euro), Reinhard und Margit Kasten (10 Euro), Hans-Joachim Bensch (20 Euro), Ute Lachmann (50 Euro), Andreas und Elke Polzow (20 Euro), Elfriede Bäcker(20 Euro), Paul Unger (60 Euro), Christian und Karin Kath (50 Euro), Eckhard Jeske (50 Euro), Reiner Eggert (50 Euro), Matthias Baus(30 Euro), Hans-Joachim und Marianne Möller (15 Euro), Hans-Joachim und Christel Paffenholz(50 Euro), Wolfgang und Hannelore Püschel (20 Euro), Ursula Basedow (10 Euro), Siegfried und Anne Dorothea Bahls (20 Euro), Gundel Stroik (10 Euro), Renate Kleiber (10 Euro), Heiko Bäcker (30 Euro), André und Britta Stenzel (30 Euro), sowie Siegfried und Hildegard Hitschikovs (20 Euro).

Hier können Sie spenden Verwendungszweck OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ IBAN DE13 1505 0500 0112 2475 63 Spendenbox Eine Spendenbox steht im Stadtkulturhaus ( Heinrich-Heine-Straße 1a). Hier besteht am Dienstag (9-12 Uhr und 13-17 Uhr), Mittwoch (9-12 Uhr), Donnerstag (9-12 Uhr und 13-16 Uhr) sowie am Freitag (9-13 Uhr) die Möglichkeit, die Aktion zu unterstützen. Telefonische Absprache Eine Terminabsprache für die Übergabe einer Spende ist über die Telefonnummer 0171 / 217 81 69 möglich.

Lesen Sie auch:

Von Raik Mielke