Rund um Grimmen lodern am Wochenende die Tannenbäume

Grimmen

Ein wärmendes Feuer, Glühwein oder andere warme Getränke und ganz viel Geselligkeit: Die Tradition des Tannenbaumverbrennens wird auch in diesem Jahr vielerorts fortgesetzt. Gleich an sechs verschiedenen Orten werden am kommenden Wochenende die ausgedienten Weihnachtsbäume in Flammen aufgehen.

Der Anfang wird am Freitag in Klevenow gemacht. Ab 18 Uhr laden die Mitglieder des FSV Klevenow auf den Sportplatz des Ortes ein. Die Bäume werden am Freitag ab 13 Uhr in den Orten Barkow, Klevenow und Boltenhagen eingesammelt und auf den Sportplatz gebracht. „Wir bitten, die Bäume an der Straße abzulegen“, teilt Sigrid Hausdörfer, Vorsitzende des FSV mit.

Am Sonnabend häufen sich dann Traditionsfeuer. Ab 15 Uhr laden die Mitglieder des Vereins „Dau wat“ auf die Wiese am Dorfbegegnungshaus Zum Torfstecher in Rakow ein. Bereits jetzt können die Rakower ihren abgeschmückten Festbaum auf dem dafür vorgesehenen Platz ablegen. Am 11. Januar werden kalte und heiße Getränke sowie Bockwurst angeboten.

In Elmenhorst zünden dann um 16 Uhr traditionell die Nachwuchskräfte der freiwilligen Feuerwehr die ausrangierten Weihnachtsbäume beim Feuerwehrgerätehaus an. Wer seinen Baum an jenem Abend mitbringt, bekommt einen Glühwein gratis. Wer sich die Arbeit nicht machen möchte, aber zu einem gelungenen Feuer beitragen möchte, kann seinen Baum am Sonnabendvormittag bis spätestens 12 Uhr auch an den Straßenrand legen. Die bereitgelegten Bäume werden dann abgeholt.

Die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Abtshagenladen ab 16.30 Uhr ans alte Gerätehaus der Feuerwehr Abtshagen zum Tannenbaumverbrennen ein – zur mittlerweile 18. Auflage. Auch dort erhält jeder, der seinen Weihnachtsbaum mitbringt, einen Glühwein. „Auch wer nur das Feuer genießen und mit vielen Abtshägern plaudern möchte, ist natürlich herzlich willkommen“, sagt Maik Propp, Wehrführer der Wehr. Wer seinen Weihnachtsbaum nicht selbst zum Feuer bringen möchte, kann ihn an die Straße stellen. Die Kameraden sammeln die Bäume am Sonnabend ab 12 Uhr in Abtshagen ein.

Gleiches wird auch in Reinkenhagen von den Feuerwehrleuten der ortsansässigen Wehr angeboten. Allerdings werden dort die Weihnachtsbäume bereits ab 9 Uhr eingesammelt. Ab 17.30 Uhr können die Einwohner dann schließlich einen gemütlichen Abend bei netten Gesprächen, warmen Getränken und Bratwurst verbringen.

Und auch in Bartmannshagen sind die Einwohner zum gemütlichen Beisammensein an das dortige Dorfgemeinschaftshaus zum Tannenbaumverbrennen eingeladen. Los geht es dort ebenfalls um 17.30 Uhr.

Von Anja Krüger