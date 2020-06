Rundballenpresse brennt bei Horst: 45 000 Euro Schaden

Horst

Dicke Rauchschwaden stiegen am Mittwoch kurz vor 19 Uhr nahe des Ortes Horst in der Gemeinde Sundhagen in den Himmel. Eine Rundballenpresse brannte dort, wurde vollkommen zerstört. Der entstandene Schaden wurde auf circa 45 000 Euro geschätzt.

Schnelle Reaktion rettet Traktor

Beim Eintreffen der Feuerwehrleute brannte die Maschine bereits lichterloh. Quelle: privat

Wie Sundhagens stellvertretender Wehrführer Sebastian Schütz informierte, brannte die Landwirtschaftsmaschine bei Eintreffen der Feuerwehrleute bereits lichterloh. „Zu retten war da nichts mehr“, sagte er.

Dem Mitarbeiter des geschädigten Landwirtschaftsunternehmens, der auf dem Acker nahe des Horster Schöpfwerkes Heu presste, sei das Feuer an der Maschine glücklicherweise ziemlich schnell aufgefallen.

„So konnte er noch den Traktor abkuppeln, sodass an diesem kein Schaden entstand“, berichtete Schütz, der gemeinsam mit rund 30 Feuerwehrleuten aus den Sundhagener Löschgruppen Horst, Kirchdorf und Miltzow im Einsatz war.

Von Anja Krüger