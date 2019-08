Grammendorf

Übersät mit kleinen Steinchen ist die Dorfstraße in Grammendorf. Mitarbeiter der Grimmener Straßenmeisterei haben dort Löcher und Risse gefüllt. Das sorgt für Ärger bei den Anwohnern, unter anderem Christine Knuth. „Viel zu viel Splitt für zu wenig Asphalt“, meint sie.

Sie selbst sei mit dem Rad auf der Straße unterwegs gewesen, erzählt sie am Redaktionstelefon. „Ich musste höllisch aufpassen, dass ich nicht mit dem Rad ausrutsche und stürze“, berichtet sie. Zudem gibt sie zu bedenken, dass der lose Splitt in der Kanalisation landen könnte. „Dann bleibt uns nur zu hoffen, dass sie bei starkem Regen das Wasser trotzdem aufnehmen kann“, sagt die in der Dorfstraße ansässige Zahnärztin.

Es sei tatsächlich viel Splitt auf der Straße, sagt Grimmens Straßenmeistereichef Frank Denker. „Aber nicht zu viel“, fügt er hinzu. „Das Problem ist, dass an der Straße zahlreiche Löcher und Risse verfüllt werden mussten“, erklärt er. Für Außenstehende würde es nach zu viel Splitt aussehen, „aber meine Mitarbeiter verstehen ihr Handwerk“, versichert er.

Nötig wurden die Arbeiten in Vorbereitung auf den Winter. „Wasser und Frost würden sonst unter Umständen weitaus Schlimmeres anrichten, für noch größere Löcher im Asphalt sorgen“, gibt der Straßenmeistereichef zu bedenken. Mit einem Gemisch sind deshalb die Löcher und Risse verfüllt worden. „Auf einen Liter Emulsion, also die klebrige Masse, die den Splitt halten soll, kommen etwa 14 Kilogramm Splitt. Das ist so vorgegeben“, erklärt Denker. Aushärten, festfahren: Nach circa einer Woche erst könne dann der Kehrsaugwagen den überschüssigen Splitt beseitigen.

Von Anja Krüger