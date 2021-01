Hohenwieden

Es wird gebaut im SOS-Dorf Hohenwieden bei Grimmen. Es entstehen zwei neue Hausgemeinschaften und Räumlichkeiten für Bewohner mit einem Betreuungsbedarf außerhalb der Werkstätten. „Wir liegen sehr gut im Zeitplan, der Rohbau steht, wir sind etwa vier Wochen weiter als geplant“, berichtet Dorfleiter Hans-Peter Fromm. Im Herbst 2021 sollen die neuen Gebäude in Betrieb genommen werden.

18 neue Plätze entstehen

Im Herbst 2021 sollen die neuen Hausgemeinschaften eingeweiht werden. Quelle: Almut Jaekel

18 neue Plätze entstehen so in der SOS-Dorfgemeinschaft, in der erwachsene Menschen mit Lern- und Denkbeeinträchtigungen leben und arbeiten. „Davon etwa die Hälfte für ältere Menschen, die aus dem Arbeitsprozess in den Werkstätten ausscheiden“, sagt Fromm. Für diese Menschen müsse eine völlig neue Tagesstruktur aufgebaut werden. Auch Bewohner aus den Außenwohnungen der SOS-Gemeinschaft hätten Interesse gezeigt, dort zu wohnen, wenn für sie der Arbeitsalltag endet.

Nicht nur Bewohner werden in den neuen Hausgemeinschaften leben, sondern auch die Personalfrage müsse geklärt werden, sagt Hans-Peter Fromm. „Wir beginnen im Frühjahr mit den Besetzungen. Ich bin zuversichtlich“, sagt er. Allerdings merke er, dass es gegenwärtig weniger Bewerbungen gebe, aber bisher sei es immer gelungen, offene Stellen zu besetzen.

SOS in Grimmen Gemeinsam leben, arbeiten und die Freizeit gestalten – so lautet das Konzept der SOS-Dorfgemeinschaft Grimmen-Hohenwieden. In vier Hausgemeinschaften mit derzeit insgesamt 34 Plätzen, im externen Trainingswohnen mit 38 Plätzen in acht Wohnungen, sechs Plätzen im Übergangswohnen, im ambulanten betreuten Wohnen sowie in den neun Arbeitsbereichen der Werkstatt für behinderte Menschen ( WfbM) sind Menschen mit Lern- und Denkbeeinträchtigungen willkommen und werden begleitet und gefördert. Zu den Angeboten gehören ein Familienzentrum in Grimmen und die Kita „ Hermann Gmeiner“ in Grimmen mit der Waldgruppe in Hohenwieden.

Darüber hinaus investiert SOS in die Ausbildung. Fromm: „Derzeit haben wir sieben Azubis in den Bereichen Erzieher und Heilerzieher“. Und er habe sehr gute Erfahrungen mit Menschen mit Migrationshintergrund gemacht, betont der Dorfleiter. Vier der sieben Azubis gehören dazu. Ihre Leistungen und ihre Einsatzbereitschaft, sowohl schulisch als auch praktisch, seien sehr gut. Diese positiven Erfahrungen machen die Mitarbeiter sowohl in der Kita, im Familienzentrum in Grimmen als auch im Dorf Hohenwieden selbst.

Qualifizierung großgeschrieben

Dorfleiter Hans-Peter Fromm Quelle: Peter Schlag

Wer bei SOS arbeitet, hat auch immer die Möglichkeit, sich zu qualifizieren. Genutzt werde beispielsweise das berufsbegleitende Studium Soziale Arbeit über sechs Trimester in Rostock. „Es ist wichtig für uns, die Mitarbeiter, die sich weiterbilden wollen, zu unterstützen. Im besten Fall bleiben sie dann bei uns“, erklärt Fromm die Strategie. Einer, der das so gemacht hat, ist ein ehemaliger Hausbetreuer, der gemeinsam mit seiner Frau eine Hausgemeinschaft geleitet hat. Jetzt ist er Bereichsleiter für Hilfen zur Erziehung, die in Schwerin als Außenstandort von Hohenwieden angeboten werden. Insgesamt drei Mitarbeiter sind dort in der ambulanten Hilfe tätig, in der Kinder- und Jugendwohngruppe gibt es neun Plätze. Sie ist damit nach nur vier Monaten voll belegt und es gebe Überlegungen, eine Mutter-Kind-Wohngruppe in Schwerin aufzubauen.

Auch in Grimmen werden ambulante Hilfen zur Erziehung angeboten. „Das ist auch in Corona-Zeiten wichtig, aber völlig anders“, sagt Fromm. Beispielsweise gehen die SOS-Mitarbeiter jetzt nicht in die Häuslichkeit, sondern telefonieren oder holen die Kinder ab.

Coronakonform in der Waldgruppe

Nur wenige coronabedingte Einschränkungen gibt es für die Kinder, die in der Waldgruppe der SOS-Kita direkt im Wald bei Hohenwieden betreut werden. „Das ist derzeit der beste Kita-Platz im Freien, das Ansteckungsrisiko ist dort sehr gering“, sagt Hans-Peter Fromm. Die Nachfrage nach Plätzen in dieser Gruppe sei sehr groß, alle 15 Plätze sind stets belegt. In der Kita „ Hermann Gmeiner“ in Grimmen wurde Anfang des vergangenen Jahres umstrukturiert und damit konnte die Zahl der Krippenplätze von 18 auf 24 erhöht werden, berichtet der Dorfleiter weiter.

Corona spielt im SOS-Dorf seit fast einem Jahr eine große Rolle. „Im Frühjahr waren unsere Werkstätten geschlossen, die gesamte Tagesstruktur für unsere Bewohner war weggebrochen“, erzählt Fromm. „Was machen wir den gesamten Tag über?“, war eine große Sorge. Auch für Angehörige sei diese Zeit schwer gewesen, schon allein aufgrund von eingeschränkten Besuchsregeln, weiß Fromm. „Unser Personal hat diese Zeit sehr gut organisiert“, lobt der Chef seine Mitarbeiter.

Auf vieles verzichten

Am 25. Januar 2020 konnte noch ein Konzert stattfinden: Dorfleiter Hans-Peter Fromm begrüßte das Trio Birds. Quelle: Almut Jaekel

Grundsätzlich hatten die SOS-Beschäftigten und die Bewohner im vergangenen Jahr wegen der veränderten Anforderungen viel zu tun. „Aber wir alle mussten auch sehr viel verzichten“, bedauert Hans-Peter Fromm. So gab es weder Konzerte – nur ganz am Anfang des Jahres. Interne Feste sind abgesagt, der Chor darf nicht üben, Café und Hofladen sind geschlossen, die dorfeigene Band hat mit Einhaltung der Abstandsregeln zwar geprobt –Auftritte gab es natürlich trotzdem nicht. Und das große Michaelifest im September fand natürlich nicht statt. Fromm: „Dafür planen wir für dieses Jahr und hoffen spätestens ab dem Sommer wieder Veranstaltungen durchführen zu dürfen.

Von Almut Jaekel