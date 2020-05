SOS-Dorfgemeinschaft Hohenwieden startet mit Not-Betreuung 

Hohenwieden

In den verschiedenen Arbeitsbereichen der SOS-Dorfgemeinschaft in Hohenwieden geht es nach der Corona-Pause ganz langsam wieder los. „Die Arbeitsprozesse laufen vorerst als erweiterte Notbetreuung. Wir haben ein Konzept erarbeitet, welches eine schrittweise Eingliederung unserer Leute unter den gegebenen Umständen ermöglicht“, erklärt Doris Wallow, Leiterin der Arbeitsbereiche.

Neue Abläufe

Anders als gewohnt werden die Behinderten der SOS-Dorfgemeinschaft Hohenwieden nun vorerst ihrer Wohnform entsprechend in den Arbeitsbereichen eingeteilt. „Zuvor war es so, dass jeder seinen gewählten Arbeitsbereich, beispielsweise in der Käserei, im Garten oder der Landwirtschaft hatte“, sagt Doris Wallow.

Sie erklärt: „Hierbei war es nicht entscheidend, ob jene Personen in einer Wohngruppe leben. Vorerst arbeiten nun aber immer nur Leute, die auch gemeinsam wohnen, in einem Arbeitsbereich.“

Intensive Vorbereitung und Dokumentation

Bereits vor der teilweisen Öffnung der Arbeitsbereiche wurden diverse Vorkehrungen getroffen. „Wir haben beispielsweise an den Arbeitsplätze die einzuhaltenden Abstände optisch erkenntlich gemacht. Zudem müssen unsere Leute während der Arbeit einen Mund-Nasen-Schutz tragen“, erklärt Wallow.

Eine wichtige Rolle spielen hierbei die Betreuer. „Wir handeln nach verschiedenen Plänen. Beginnend mit dem Hygieneplan bis hin zum Pandemieplan. Wichtig hierbei die regelmäßige Kontrolle und Dokumentation“, betont die Doris Wallow.

So wird in den Arbeitsbereichen dokumentiert, an welchen Arbeitsplätzen die Menschen mit Behinderungen tätig waren. Zudem wird ein Symptom-Tagebuch geführt. „Beispielsweise messen wir den Leuten täglich kontaktlos die Körpertemperatur“, sagt die Leiterin der Arbeitsbereiche.

Fahrdienst zum Arbeitsplatz wurde umstrukturiert

Aber nicht nur direkt am Arbeitsplatz werden die Maßnahmen umgesetzt. „Dies betrifft natürlich auch unseren Fahrdienst. Es wird immer nur eine gewisse Anzahl von Leuten abgeholt. Und immer auch nur Menschen aus einer Wohnform“, erklärt Wallow und betont: „Dies ist der erste Schritt zurück zu einem normalen Arbeitsablauf. Wir sind derzeit noch weit von der Normalität entfernt. Es ist eben in der aktuellen Situation ein schrittweiser Wiedereinstieg.“

Von Raik Mielke