SOS-Dorfgemeinschaft stellt im Landratsamt aus

„Durchsichtige Welten“ – so heißt die diesjährige Ausstellung der Malerinnen und Maler aus der SOS-Dorfgemeinschaft Grimmen-Hohenwieden, die ab dem 19. Februar im Landratsamt in Stralsund zu sehen sein wird. Die Laienkünstler – sie alle sind betreute erwachsene Bewohner des SOS-Dorfes nahe Grimmen – malen mit kunsttherapeutischer Begleitung in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung.

19 Kunstwerke ziehen um

Die 19 Kunstwerke waren ab Ende Oktober über den Dächern Grimmens im Ausstellungsraum des Wasserturms zu sehen und ziehen jetzt weiter in die Hansestadt.

Im vergangenen Jahr fand sich im Atelier eine weitgehend neue Malgruppe zusammen, für die eine grundlegende Erkundung von Farben zentral war. In Experimenten mit Kristallen wurden Farben im Zusammenhang mit Licht und Beleuchtung beobachtet. Unmittelbare Erfahrungen von Farbwirkungen inspirierten die Hohenwiedener zu Bildern, die in die bunte Welt zwischen Licht und Dunkelheit einladen. Eine spezielle Auswaschtechnik wurde hinzugenommen. Sie entfachte ein Spiel mit durchscheinendem Licht, Farbintensitäten und Verschattungen.

Kunsttherapeutin betreut Hohenwiedener

Die SOS-Dorfgemeinschaft bietet Erwachsenen mit einer Lern- und Denkbeeinträchtigung verschiedene Möglichkeiten der Wohnbetreuung und der Mitarbeit in den Arbeitsbereichen der Werkstatt. Die Bildersammlung ist unter Leitung der Kunstpädagogin und -therapeutin Sonja Schade entstanden.

Die Ausstellung „Durchsichtige Welten“ wird am Mittwoch, 19. Februar 2020, um 9.30 Uhr im Landratsamt, Carl-Heydemann-Ring 67 in Stralsund, Flur 1. Etage, eröffnet. Sie kann danach während der Öffnungszeiten der Kreisverwaltung besichtigt werden.

