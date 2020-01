SOS-Girls Grimmen rappen sich auf die Festival-Bühne

Hohenwieden

Die SOS-Gemeinschaft in Hohenwieden und Grimmen wächst. „In den letzten Jahren haben wir beispielsweise die Anzahl der Plätze im sogenannten Trainingswohnen fast verdoppelt“, sagt Hans-Peter Fromm, der das Dorf nahe Grimmen, in dem das gemeinsame Leben und Arbeiten von behinderten Erwachsenen möglich ist, leitet.

Wohn- und Arbeitsbereiche wachsen

40 Plätze für Erwachsene, die im Laufe der Betreuung selbstständiger geworden sind, stehen mittlerweile zur Verfügung. In den Hausgemeinschaften im Dorf selbst sind es 34, deren Anzahl ist nahezu gleich geblieben. Aber in Hohenwieden gibt es seit einiger Zeit eine weitere Wohnform: das Verselbstständigungswohnen, eine Übergangsform auf dem Weg in die Selbstständigkeit. „Sieben Plätze sind dort belegt“, sagt Fromm.

In den verschiedenen Hohenwiedener Werkstätten arbeiten derzeit 85 Erwachsene mit geistigen Beeinträchtigungen, weitere 20 besuchen den Berufsbildungsbereich. Fromm: „Damit ist auch dieser Bereich wieder größer geworden.“

Hans-Peter Fromm: Das Justizministerium ist daran interessiert, unser neues Projekt auf andere Justizvollzugsanstalten zu übertragen. Quelle: Anja Krüger

Immer wieder neue Projekte im Familienzentrum

Ein großes Lob hat der Chef für das Familienzentrum der SOS-Gemeinschaft in Grimmen und besonders für deren Leiterin Rita Claußen. „Sie ist sehr gut vernetzt, zeigt großes Engagement“, sagt er. Und so würden dort auch immer wieder neue Projekte entstehen. Eines davon ist beispielsweise „Mein Papa und ich“, ein Projekt, in dem straffälligen Vätern und ihren Kindern geholfen werde, in Kontakt zu bleiben und ihn zu gestalten. „Das Projekt wird auch in diesem Jahr weiterlaufen und das Justizministerium ist daran interessiert, es auf andere Justizvollzugsanstalten zu übertragen“, erklärt Fromm.

Kindergeburtstage im Familienzentrum feiern, der Kinderwagentreff in Grimmen, Ribnitz und Barth, ein Projekt mit jungen Migranten, die SOS Rap Girls Grimmen, eine neue Band, die Tino Bartosz aus Rostock begleitet und die bereits bei einem Festival in Jarmen als Vorband für Feine Sahne Fischfilet auftraten – das alles sind weitere Erfolge 2019.

Ambulante Hilfe erfolgreich

Schon 2018 starteten die ambulanten Hilfen zur Erziehung der SOS-Gemeinschaft Grimmen-Hohenwieden. „Mittlerweile sind wir in 14 Familien tätig“, erzählt der Dorfleiter. Und seit mehreren Jahren wurde ein Außenstandort der Grimmener SOS-Dorfgemeinschaft in Schwerin vorbereitet. Anfang Oktober 2019 wurde dort eine Jugendwohngruppe mit vorerst sechs Plätzen eröffnet und ein Team der ambulanten Hilfe zur Erziehung ist ebenfalls tätig.

Baubeginn im April geplant

Die SOS-Dorfgemeinschaft Grimmen Gemeinsam leben, arbeiten und die Freizeit gestalten – so lautet das Konzept der SOS-Dorfgemeinschaft Grimmen-Hohenwieden seit mehr als 20 Jahren. In vier Hausgemeinschaftenmit insgesamt 34 Plätzen, im externen Trainingswohnen mit 40 Plätzen in acht Wohnungen, sieben Plätzen im Übergangswohnen, im ambulanten betreuten Wohnen sowie in den neun Arbeitsbereichen der Werkstatt für behinderte Menschen sind erwachsene Menschen mit Lern- und Denkbeeinträchtigungen willkommen und werden begleitet und gefördert. Zwei weitere Hausgemeinschaften entstehen in diesem Jahr zum Wohnen und für die Gestaltung des Alltags für Dorfbewohner, die schon im Rentenalter sind oder den Alltag in den Werkstätten nicht meistern können. Zum Grimmener SOS-Verbund gehörendas Familienzentrum in Grimmen als Anlaufpunkt für viele Trebelstädter, die Kindertagesstätte „ Hermann Gmeiner“, ebenfalls in Grimmen und mit einer Wald-Kita-Außengruppe in Hohenwieden, sowie eine Außenstelle in der Landeshauptstadt Schwerin mit einer Jugendwohngruppe. Zahlreiche Konzerte und kulturelle Höhepunkte gab es 2019 in Hohenwieden. Dazu gehörte auch „Clanga pomarina. Die Schreiadleroper“ des Opernale-Vereins aus Jager Ende August mit anschließender Diskussionsrunde.

Die Planungen sind abgeschlossen – im Frühjahr soll gebaut werden: Zwei weitere Häuser mit je neun Plätzen sind in Hohenwieden vorgesehen. „Dort sollen unsere Menschen wohnen und sich beschäftigen, die schon im Rentenalter sind oder aus anderen Gründen den Werkstattalltag nicht meistern können“, informiert Hans-Peter Fromm.

Freizeiten, Feste, Fasching, Bildhauerwoche gemeinsam mit Künstlern, der SOS-Kita und dem Grimmener Gymnasium, zahlreiche Konzerte, der Austausch mit den polnischen Freunden in Czaplinek und natürlich das 20. Grimmener SOS-Dorfgemeinschaftsjubiläum, das mit dem Michaelifest im September gefeiert wurde, bestimmten das zurückliegende Jahr.

Moderne Arbeitsbedingungen

„Und unser neuer Kuhstall als Freilaufstall mit dem modernen Melkstand, der nahezu in Rekordzeit von November bis August errichtet wurde“, ergänzt der Chef. Die Verletzungsgefahr der Mitarbeiter sei durch die modernen Bedingungen geringer, die Arbeit leichter, das Tierwohl erhöht. Die Hohenwiedener Erzeugnisse aus den Ställen und Gewächshäusern gehen dank einer Kooperation übrigens an das Berliner Hotel Rossi und den Großhändler Biofrisch oder werden selbst vermarktet – im eigenen Hofladen oder auf Märkten der Region.

Zur Galerie Konzerte, Michalifest, Bio-Landpartie, Bildhauersymposium und vieles mehr – das Jahr im SOS-Dorf Hohenwieden, in dem behinderte Erwachsene leben und arbeiten, war abwechslungsreich und interessant. Und die OZ war dabei!

Von Almut Jaekel