Saisonende: Rügen-Fähre steuert Winterlager in Stralsund an

Die Reederei „Weiße Flotte“ hat den Betrieb der Rügen-Fähre zwischen Stahlbrode und Glewitz für 2020 beendet. Die Motorfähre „Stahlbrode“ steuerte am Dienstag ihr Winterlager im Stralsunder Hafen an. Am Schiff werden Wartungsarbeiten durchgeführt