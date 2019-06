Kirch Baggendorf

Ziemlich genau 30 Grad Celsius Lufttemperatur im Schatten und 22 Grad Celsius in der „blauen Riesenwanne“ des Freibades in Kirch Baggendorf. Zum Glück ist die Badesaison in der Gemeinde Gransebieth gestartet. Drei Monate lang steht dem Badespaß nun nichts mehr im Wege. Damit das feuchtfröhliche Vergnügen auch sicher ablaufen kann, braucht es natürlich einen Rettungsschwimmer. Und die ersten Tage übernimmt ein ganz erfahrener Retter die Absicherung des Badebetriebes. Mit Reno Hocher wacht nämlich der Geschäftsführer des Landesverbandes der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft am Beckenrand. Für den 53-Jährigen ein Novum, auf das er sich besonders freut.

„Ich bin seit zehn Jahren Rettungsschwimmer“, erzählt das Mitglied der Grimmener Ortsgruppe der DLRG. Seine Heimat-Ortsgruppe ist zwar jene in Graal-Müritz, aber durch enge Freundschaften hilft er gerne auch mal bei den Rettern der Trebelstadt aus. Reno Hocher ist wie viele Erwachsene zu den Lebensrettern gekommen. „Eigentlich habe ich die DLRG kontaktiert, weil meine Kinder Schwimmen lernen sollten“, erzählt er. Immer bei den Trainingseinheiten dabei, entschließt er sich schließlich selber an diversen Lehrgängen und Ausbildungen teilzunehmen und sich zum Rettungsschwimmer ausbilden zu lassen. „Dies ist nun zehn Jahre her. Meine Kinder haben selber ihren Retter und Sanitäter gemacht. Für mich ist die DLRG inzwischen ein fester Bestandteil meines Lebens“, betont er.

Seit einiger Zeit ist Reno Hocher zudem Geschäftsführer des Landesverbandes der DLRG. „Mein Ziel ist es in diesem Jahr alle unsere Wachtürme zu besuchen. In Kirch Baggendorf starte ich. Hier werde ich eine Woche lang, täglich sieben Stunden Dienst schieben“, erklärt er. Schwerpunkt seiner Arbeit ist eigentlich die Strand-Ausbildung der Wasserretter. „In den Sommermonaten haben wir Retter aus der ganzen Bundesrepublik bei uns zu Gast. Mir ist es sehr wichtig, dass jeder Rettungsschwimmer vor Dienstantritt seine Tauglichkeit unter Beweis stellt“, sagt Hocher und beschreibt: „Vor Betreten des Rettungsturms müssen sie nachweisen, dass sie schwimmen, retten und wiederbeleben können.“

Aktuell ist es im Freibad von Kirch Baggendorf noch relativ ruhig. „Dies ist natürlich ein anderes Arbeiten als am Strand. Aber nicht weniger intensiv“, betont der Retter. Wenn zu Stoßzeiten Hunderte Besucher gleichzeitig im Becken sind, gilt es den Überblick zu behalten. „Gerade jetzt, wo die Temperaturen täglich enorm schwanken, kann es schnell mal zu Kreislaufproblemen kommen“, weiß der erfahrene Lebensretter. Aber auch um kleinere Verletzungen außerhalb des Wassers gilt es sich zu kümmern. „Mir gefällt das Freibad in Kirch Baggendorf wirklich sehr gut. Eine schöne moderne Anlage mit Grünflächen und Sportangeboten“, schwärmt der Geschäftsführer des Landesverbandes.

Ab sofort ist das Freibad wieder täglich von 12 Uhr bis 19 Uhr geöffnet. Kinder von vier bis 16 Jahre zahlen zwei Euro Eintritt. Erwachsene können das Tages-Ticket für 4,50 Euro erwerben. Eine Ermäßigung gibt es für Leute mit einer Behinderung, Senioren und Studenten. Sie zahlen 3,50 Euro pro Tag. Neben zahlreichen Angeboten für Gruppen und Dauerbesucher, gibt es auch in diesem Jahr eine besondere Aktion, für alle die sich nach Feierabend noch schnell abkühlen wollen. Ab 18 Uhr kostet der Eintritt für die letzte Stunde lediglich einen Euro.

Raik Mielke