Sanierung abgeschlossen: Altes Pfarrhaus in Brandshagen erstrahlt wieder

Brandshagen

Ein ganz besonderer Tag in der Kirchengemeinde in Brandshagen. Am Sonntag wurde nach mehr als zweijähriger Bauphase das sanierte „Alte Pfarrhaus“ eingeweiht. Nach einem Gottesdienst konnten sich die Gäste das Innere des Hauses, welches 1780 erbaut wurde, bei einer kleinen Führung ansehen.

Bis 2018 hatte in den Räumlichkeiten die Pastorin gelebt, ehe sie in den wohlverdienten Ruhestand ging. „Um das alte Pfarrhaus auch weiterhin für die Gemeinde zu erhalten, wurde nun viel Geld in die Hand genommen, um es wieder in einen guten und innerlich modernen Zustand zu versetzen“, sagt Nora Nübel vom Kirchengemeinderat.

Im Pfarrhaus sind künftig das Pfarramt der Gemeinde und der Instrumentenbauer Michael Münkwitz untergebracht. Zudem können die Räumlichkeiten für diverse Veranstaltungen der Gemeinde – wie Jugendcamps – genutzt werden.

Historisches zur Marienkirche in Brandshagen

Das alte Pfarrhaus lieht versteckt hinter der dortigen Marienkirche. Diese ist eine aus dem 13. Jahrhundert stammende Dorfkirche in der Gemeinde Sundhagen. Sie zählt zu den größten Dorfkirchen in Norddeutschland. Die Kirche wurde erstmals 1249 urkundlich erwähnt.

Die Kirche in Brandshagen. In unmittelbarer Nähe befindet sich das alte Pfarrhaus. Quelle: Raik Mielke

Zunächst wurden der gotische, zweijochige, eingezogene, querrechteckige Chor mit Kreuzrippengewölbe, die Ostwand des Langhauses und die Sakristei errichtet. Anfang des 14. Jahrhunderts kamen das gotische, vierjochige, kreuzrippengewölbte, dreischiffige Kirchenschiff der Hallenkirche und der westliche in das Kirchenschiff einbezogene Kirchturm hinzu. Das obere Turmgeschoss wurde teilweise im Fachwerkstil als Dachreiter gebaut. Äußere abgetreppte Strebepfeiler stützen die Backsteinwände.

Die Kirche verfügt über eine reiche Ausstattung, so Fresken aus dem 13./14. Jahrhundert, ein aus dem 13. Jahrhundert stammender Taufstein aus Kalkstein. Das Triumphkreuz wurde im 15. Jahrhundert gefertigt, der Barockaltar soll aus der Werkstatt des Stralsunders Max Broder von 1706/1707 stammen. Die Empire-Kanzel stammt aus dem 18. Jahrhundert. In der Kirche an einem Patronatsgestühl hängt die Gutsglocke von Schönhof. An der Ostwand des südlichen Seitenschiffs hängt ein Gemälde, das Maria mit dem Kind, sitzend vor einem Mauerstück mit einer Blätterranke, darstellt. Es handelt sich um eine Kopie nach Bartolomé Esteban Murillos „Zigeunermadonna“. Im Jahre 2002 erhielt die Kirche zwei neue Glocken.

Die evangelische Kirchgemeinde gehört seit 2012 zur Propstei Stralsund im Pommerschen Evangelischen Kirchenkreis der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland. Vorher gehörte sie zum Kirchenkreis Demmin der Pommerschen Evangelischen Kirche.

Mehr als zwei Jahre Sanierung

Doch nach dem Gottesdienst und tollen musikalischen Beiträgen waren die Blicke am Sonntag vor allem auf das alte Pfarrhaus gerichtet. Nach mehr als zwei Jahren Bauzeit – und eine Pandemie später – war es endlich so weit: Die Sanierung des Alten Pfarrhauses Brandshagen ist abgeschlossen. Dies wurde nun gefeiert. „Du stellst meine Füße auf weiten Raum.“ Unter diesen Segensspruch wurde das Alte Pfarrhaus Brandshagen gestellt.

Eine Trompete vor dem alten Pfarrhaus weist daraufhin, dass dort Instrumentenbauer Michael Münkwitz seine Werkstatt hat. Quelle: Raik Mielke

Es liegt versteckt am Ende des kleinen Stichweges unterhalb der Kirche und war vor der Sanierung in einem sehr schlechten Zustand. Das Dach musste erneuert werden, viele der alten Balken morsch und mussten ausgetauscht werden. Die Schwierigkeit bestand darin, passende Balken in widerstandfähigem Lärchenholz zu beschaffen.

„Und auch im Inneren des Hauses gab es einige unangenehme Überraschungen, der die Bautätigkeiten verzögerte. Wie es mit alten Objekten so ist: Je mehr Wände und Decken geöffnet werden, umso mehr Schäden an den alten Holzbalken wurden auch im alten Pfarrhaus sichtbar“, berichtet Nora Nübel. Und um nicht in einigen Jahren wieder von Neuem mit Reparaturen konfrontiert zu werden, hatte der Kirchengemeinderat entschieden, die Schäden von Grund auf zu beheben.

So wurde auf der gesamten Länge des Hauses die Decke zwischen Erdgeschoss und oberer Etage geöffnet, um auch hier morsche Balken auszutauschen.

Und wer vor der Sanierung schon mal im Gemeinderaum nach oben geschaut hatte, fragte sich sicher, warum sich die Decke in der Raummitte rund 30 Zentimeter nach unten wölbte. Der Verdacht lag nahe, dass die alten Balkenköpfe morsch waren. Nach dem Öffnen der Decke wurde sichtbar, dass einige Balken schwarz waren, auch Kohlestückchen wurden gefunden – irgendwann in der Vergangenheit muss es dort also einmal gebrannt haben.

Doch nun endlich sind die Sanierungsarbeiten abgeschlossen und das alte Pfarrhaus erstrahlt im neuen Glanze. Lediglich die Fassade soll in den nächsten Wochen nochmals überarbeitet werden.

Von Raik Mielke