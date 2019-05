Stralsund

Sascha Ott (Jahrgang 1965) ist neuer Direktor des Amtsgerichts Stralsund. Wie ein Sprecher des Justizministeriums in Schwerin erklärte, löst er Ulrike Kollwitz ab, die in den Ruhestand geht. Ott war bereits drei Jahre Direktor des Amtsgerichts Anklam. Zuletzt war er ständiger Vertreter des leitenden Oberstaatsanwalts in Stralsund. Er gehört zu den führenden Köpfen des konservativen Kreises in der CDU in Mecklenburg-Vorpommern.

Jens-Peter Woldt