Schallschutz in Grimmen: Bau auf dem Schießplatz hat begonnen

Grimmen

Das regelmäßige laute Knallen vom Gelände der Grimmener Schützen sollte bald nicht mehr kilometerweit zu hören sein. Die Bauarbeiten für die neuen Schallschutzwände beim Grimmener Polizeischützenverein (PSV) haben begonnen.

Bisher gab es dort einen Trap-Stand ganz ohne Schallschutz auf dem weiträumigen Gelände an der Waldschänke am nördlichen Ortsausgang von Grimmen. Und einen weiteren, der nur unzureichend gegen den Schall gerüstet war.

Lärm wird verringert

Dieser zweite Stand direkt am Mehrzweckgebäude des Vereins – hier sind übrigens 197 Schützen Mitglied, davon allein 45 Kinder und Jugendliche – wird nun vollständig mit schallisolierendem Material ausgekleidet, informiert der PSV-Vereinsvorsitzende Marco Jahns. Dort gab es bisher nur Holzbretter. „Das dreiseitige Ständerwerk dort wird erhalten“, sagt Jahns.

Die Betonarbeiten für einen Trap-Stand, bei dem auf die orangen sogenannten Tontauben geschossen wird, ist auf die Grimmener Deponie ausgerichtet. „In dieser Richtung wohnt niemand, es wird also keiner gestört“, erläutert Jahns, warum das so ist.

Die neuen, genormten Schallschutzwände sind auch notwendig, weil auf dem Platz Meisterschaften ausgetragen werden, sagt Marco Jahns. Insgesamt gebe es 38 einzelnen Maschinen, die Tontauben auswerfen. „Damit ist unser PSV-Schützenplatz enorm groß und in ganz MV einzigartig“, sagt Marco Jahns stolz. Viele Schützen aus dem gesamten Land würden das nutzen.

1000 Schützen trainieren regelmäßig

Alle Stände seien vor etwa drei Jahren digitalisiert worden. Damit erhalte jeder Schütze eine Chipkarte auf die Geldbeträge gebucht werden. Am Stand selbst erfolge dann alles automatisch. Auch deshalb sei der Platz auch bei Nichtvereinsmitgliedern anerkannt. Etwa 1000 Schützen trainieren insgesamt regelmäßig vor Ort. Da komme dem Verein auch die gute Anbindung Grimmens an die A 20 zugute. Ein weiterer Vorteil der Automatisierung: Die Schützenzahl und die Aktionen werden genau erfasst.

Für beide Stände fallen Kosten von etwa 100 000 Euro an. 60 000 Euro fließen als Fördermittel, 40 000 Euro stammen aus Eigenmitteln des Vereins. Vor Ort war jetzt die Grimmener Firma RESD mit den Betonarbeiten beschäftigt. 24 Kubikmeter Beton wurden verarbeitet. Die Verkleidung der Stände bauen Mitarbeiter von Schindler Anlagenbau Abtshagen.

Wenn es mit der geplanten Lieferung und dem Aufbau des Ständerwerkes klappt, rechnet Marco Jahns mit der Fertigstellung beider Schießstände noch vor Ostern.

Kauf durch Mitglieder kommt an

Per Mitgliederentscheid übernimmt der PSV jetzt die Immobilie der Gaststätte „Schnitzelstube“ in unmittelbarer Nachbarschaft für den Kaufpreis von 160 000 Euro, informierte der Vorsitzende über weitere Neuigkeiten aus dem Verein. Diese ehemalige Waldschänke sollte von der Stadt ursprünglich anderweitig verkauft und zu Wohnungen umgebaut werden. Dadurch, so hatten die Schützen befürchtet, hätte es zu Einschränkungen der Schützen aufgrund der Lärmentwicklung beim Schießen kommen können.

Die Entscheidung der Mitglieder zum Kauf der Immobilie war einstimmig, obwohl sie mit persönlichen Anteilen diesen finanzieren müssen. Denn jedes Mitglied über 18 Jahre zahlt je 1000 Euro für diesen Kauf. Dies betrifft beim PSV 152 Personen, was eine Summe von 152 000 Euro ergibt. Das zusätzlich benötigte Geld will der Verein aus Eigenmitteln und Spenden tragen.

„Viele unserer Mitglieder haben die gesamte Summe aber sofort überwiesen, obwohl dafür ja Raten und Fristen gesetzt waren“, sagt Jahns. Auch Spenden für diesen Zweck habe der PSV erhalten. Die seien natürlich weiterhin gern gesehen. Wie es nun mit der Immobilie weitergehe, werde beraten.

Von Almut Jaekel