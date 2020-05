Schlacht bei Rakow: Ein Blutbad auf den Feldern Vorpommerns

Rakow

Als Jürgen Albrecht vor etwa 50 Jahren von der Schlacht bei Rakow während des Dreißigjährigen Krieges (1618 bis 1648) erfuhr, packte ihn der Wissensdurst. 25 Jahre lang wälzte der Mann, der in Rakow aufwuchs und heute in Grimmen lebt, Bücher über die Ereignisse. Er informierte sich in der Regionalpresse, führte Gespräche mit Einwohnern der umliegenden Dörfer und recherchierte im Pommerschen Landesarchiv in Greifswald. Jürgen Albrecht gelang es, die Schlacht bei Rakow genau nachzuvollziehen. Er bedauert nur eines: „Für meine Recherchen standen mir lediglich Sekundärliteratur und keine originalen Dokumente zur Verfügung. Hierbei besteht immer die Gefahr, dass eventuelle Fehlinterpretationen durch die Autoren vorgenommen wurden.“

Am liebsten würde Albrecht seine Ergebnisse öffentlich in einem Vortrag präsentieren – beispielsweise im „Torfstecher“ in Rakow. Doch durch die Corona-Pandemie seien öffentliche Veranstaltungen bekanntlich in die Ferne gerückt. Der OZ stellte er seine Arbeit zur Verfügung, damit sie einen kleinen Einblick in die wohl blutigste Zeit der Vorpommerschen Geschichte geben kann und das Interesse für die detaillierte Geschichtsbeschreibung weckt.

Es war ein Massaker , ein Blutbad , ein Massenmorden

Der Dreißigjährige Krieg begann 1618 mit dem „Prager Fenstersturz“ und endete 1648 mit dem „Frieden zu Münster und Osnabrück“. Es war ein Krieg der Religionen, in dem katholische und protestantische Allianzen gegeneinander kämpften. Während dieses Krieges fand in der Nähe der vorpommerschen Dörfer Rakow und Gülzow eine Schlacht statt. Sie ereignete sich während eines Feldzugs kaiserlicher, sächsischer und brandenburgischer Armeen. Im Verlauf dieses Feldzugs tobte der Krieg zwei Mal durch Vorpommern. Innerhalb eines Jahres wurde das Land vollständig ruiniert und war danach nahezu unbewohnbar.

Die Schlacht bei Rakow fand unmittelbar nach dem Angriff der Kaiserlichen auf das schwedisch besetzte Vorpommern statt. Sie war eine Schlacht, die einem Blutbad, Massaker oder sogar Massenmord glich. Die Ursachen für die besondere Härte der Kämpfe waren die von Hass geprägten Beziehungen zwischen dem Kurfürstentum Sachsen und dem Königreich Schweden. In Rakow sollten sich altbekannte Feinde wiedertreffen.

In Bassendorf überquerten die Truppen die Trebel

Im Frühsommer 1637 marschierten die Kaiserlichen Truppen in Richtung Norden. Sie wollten die Schweden aus Vorpommern vertreiben, doch die ersten kleineren Kämpfe verliefen ohne nennenswerte Erfolge. Kleine Angriffe in der Nähe Demmins und ein Großangriff auf Anklam wurden von den Schweden abgewehrt. Ein Sommer des Marschierens begann. Um einen günstigen Übergang über die Flüsse Peene, Trebel und Recknitz zu finden, veränderten die Kaiserlichen ständig ihren Standort. Schwedische Einheiten ließen sie am gegenüberliegenden Flussufer nicht aus den Augen. Durch die Truppenverschiebungen standen sich die Feinde im Herbst 1637 an der Trebel zwischen Demmin und Tribsees gegenüber. Am 3. November 1637 befahl General Mathias Graf von Gallas den kaiserlichen Angriff, der Vorpommern in wenigen Monaten verwüstete.

Am 4. November 1637: die Schlacht bei Rakow

Am Nachmittag des 3. November überschritt eine 100 Mann starke irische Söldnerabteilung aus dem Infanterieregiment Walter Deveroux die Trebel an einer versteckten liegenden Furt in der Nähe Bassendorfs. Der erste Angriff richtete sich gegen Deyelsdorf (Düwelsdorf). Die hier stationierten Schweden wurden innerhalb von Minuten überwältigt, der Gutsbesitzer Jürgen von Behr gefangen genommen. Sie zogen weiter in Richtung Tribsees und trafen auf wenig Gegenwehr. Die Tore nach Vorpommern standen ihnen offen.

Jürgen Albrecht beschäftigt sich intensiv mit den historischen Ereignissen rund um Grimmen. Quelle: Carolin Riemer

Im Folgenden stieß Jürgen Albrecht auf mysteriös wirkende und unerklärliche Ereignisse. Was an diesem 4. November 1637 passierte und warum auf den Feldern südöstlich von Rakow 600 bis 800 Schweden sterben mussten, möchte Jürgen Albrecht in seinem Vortrag erklären. Wer Interesse hat, kann über die OSTSEE-ZEITUNG einen Kontakt zu dem Lokal-Historiker herstellen.

Von Jürgen Albrecht und Carolin Riemer