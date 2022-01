Greifswald

Im letzten Jahr wurden in der Bundesrepublik 1700 Jahre jüdisches Leben auf dem Territorium des heutigen Deutschland gefeiert. Diese Geschichte ist auch eine Geschichte zunehmender Gleichberechtigung im 19. Jahrhundert. Die Zeit als im deutschsprachigen Raum Studentenverbindungen entstanden, die auch Juden attraktiv erschienen.

In Greifswald gab es nur sehr wenige jüdische Studenten. 1899 bis 1911 waren es durchschnittlich 13 im Jahr. Nach dem Ersten Weltkrieg änderte sich das. 1919 wurde von Weltkriegsteilnehmern eine schlagende jüdische Studentenverbindung, die „Makaria“, gegründet.

Mit dem Säbel für die Ehre

Die Vorgeschichte: Bis etwa 1880 nahmen die meisten Verbindungen auch in Greifswald Juden auf. So wurde Theodor Herzl (1860 bis 1904), der Hauptbegründer des politischen Zionismus, 1881 Mitglied der deutschnationalen Wiener Burschenschaft „Albia“. 1883 trat er wegen des zunehmenden Antisemitismus aus. Zu diesem Zeitpunkt lehnten die meisten Studentenverbindungen bereits die Neuaufnahme von Juden ab. Diese gründeten nun eigene Zusammenschlüsse in Deutschland, Österreich-Ungarn und der Schweiz. 1896 entstand der Kartell Convent deutscher Studenten jüdischen Glaubens (KC). Die Mitglieder waren Patrioten, pflegten das Brauchtum deutscher Studentenverbindungen und wollten sich in Duellen gegen antisemitische Beleidigungen zur Wehr setzen. Es gab – allerdings nicht in Greifswald – ebenso zionistische Verbindungen.

Bei ihrer Gründung hatte die „Makaria“ 18 Mitglieder. Als Farben wurden Weiß-Violett-Dunkelblau gewählt. In der Greifswalder Öffentlichkeit, die damals starken Anteil an den Verbindungen nahm, waren die Mitglieder damit erkennbar. Die Mehrheit studierte Medizin.

Die „Makaria“ warb mit guten Wohnungen, billigen Wohnungen und schöner Lage in der KC-Zeitschrift für Greifswald. Erstes Vereinslokal war „Kurths Salon“ in der Mühlenstraße, ein populäres Mensurlokal, dann die Wiesenstraße 50. Täglich wurde Fechten geübt. Zum Bierabend traf man sich jeden Dienstag im Nordischen Hof. Noch anerkannten die im Greifswalder Waffenring vereinigten schlagenden Verbindungen wie Corps, Burschenschaften und Turnerschaften die Satisfaktionsfähigkeit der Juden. Das heißt, sie konnten Beleidiger zum Duell fordern, um ihre Ehre wiederherstellen.

Allerdings gewann der rassische Antisemitismus bei den meisten Verbindungen rasch an Boden, die „Makaria“ konnte nicht gedeihen. Mit Beginn des Wintersemesters 1919/20 vertagte sie sich in Greifswald. Studentische Mitglieder gingen an andere Unis. Bis Ende der 1920er gab es Makaria-Stammtische in Berlin.

Von Eckhard Oberdörfer