Grimmen

Ein volles Stadtkulturhaus „Treffpunkt Europas“. Partymusik bis in die frühen Morgenstunden. Ausgelassene Stimmung und süffige Getränke. Endlich! Nach mehr als zweijähriger Pause wurde am Sonnabend die erste lange Tanzparty im „Kulturtempel“ der Stadt zelebriert. Die OSTSEE-ZEITUNG war bei der langen Schlagerradio-Party mit dabei.

Samstagabend, 19 Uhr. Die ersten Partylustigen strömen ins Stadtkulturhaus. Lange mussten sie auf diesen Abend warten. Die Karten hatten sie bereits im Jahre 2019 und 2020 gekauft. In Grimmen war es damals die erste Großveranstaltung, die mit Beginn der Pandemie abgesagt werden mussten. In den vergangen zwei Jahren gab es dann immer wieder den Versuch, das Event nachzuholen. Vergebens.

Die wahrscheinlich längste Wartezeit auf eine Tanzparty

Nun endlich konnte die Schlagernacht gefeiert werden. „Es ist schon toll, dass fast alle Kartenbesitzer so geduldig waren und an ihren Tickets festgehalten haben“, sagt Grimmens Stadtsprecher Thorsten Erdmann.

Und so füllte sich der große Saal des „Treffpunkt Europas“ auch ziemlich schnell. Mirko Redieck und Thorsten Erdmann machten mit einem bunten Schlagermix den musikalischen Auftakt in eine lange Partynacht. Schlagerradio-DJ Mick Weiser übernahm dann am Mischpult und wollte den Partywütigen so richtig einheizen. Denn mit den Schlager- und Discofox-Sternchen Daniel Sommer und Sabrina Berger waren zwei Live-Auftritte auf der Kulturhausbühne geplant.

Zwei Jahre ohne Tanzparty – da kann schon mal etwas schief gehen

Pünktlich um 22 Uhr betrat dann auch Daniel Sommer mit dem Mikrofon in der Hand das Scheinwerferlicht und wollte seine Hits den Partyvolk präsentieren. Doch irgendetwas haute mit seiner Technik nicht hin, so dass er den Auftritt nach wenigen Minuten abbrach. Die Feiernden schien dies nicht sonderlich zu stören. Sie wollten bei der ersten Tanzparty nach so vielen Monaten einfach ausgelassen schwofen.

Mick Weiser übernahm kurzerhand wieder und mit „Eins-Zwei-Tipp“ ging es weiter übers Parkett des Kulturhauses. Als dann auch der zweite Versuch von Daniel Sommer missglückte, konnte einem lediglich der Künstler leid tun.

Schlagerradio-DJ Mick Weiser heizte den Gästen so richtig ein. Quelle: Raik Mielke

Bei Sabrina Berger lief es anschließend deutlich besser. Sie sang ihre eigenen Hits wie „Weit, weit, weg“ und viele beliebte Coversongs zu denen die Besucher lautstark mitsangen.

Und dann glückte endlich auch der Auftritt von Daniel Sommer. Das Kulturhaus-Team nahm es mit Humor. Nach zweijähriger Pause muss sich einiges eben erst wieder einspielen. Der Stimmung tat dieser kleine Patzer aber keinen Abbruch. Bis in die frühen Morgenstunden blieben die Feiernden auf der Tanzfläche. „Ein sehr guter Start. Man hat den Gästen wirklich angemerkt, wie sehr ihnen diese Partys in unserem Haus gefehlt haben. Wir sind sehr zufrieden“, betonte Thorsten Erdmann.

„Solche Abende haben einem einfach gefehlt“

Doch wie hat es den Besuchern gefallen? Wie groß war die Vorfreude auf diese erste Tanzparty in Grimmen nach mehr als 24 Monaten? „Ein richtig schöner Abend . Diese Geselligkeit und Ausgelassenheit hat einem doch sehr gefehlt“, meint Besucherin Sabrina Grams und sagt: „Die Motivation heute Abend herzugehen, war ehrlich gesagt lange nicht da. Man ist – was das Feiern angeht – durch die Corona-Zeit etwas träge geworden. Jetzt bin ich aber sehr froh, dass mich meine Mädels überredet haben.

„Vor der Pandemie waren wir immer im ,Treffpunkt’. Am Anfang hat man schon gemerkt, dass die Besucher verhaltener als sonst waren. Aber dies hat sich schnell geändert und dann war es wie immer“, sagt Patrick Rust.

„Also die beiden Künstler fand ich persönlich jetzt nicht so überragend. Aber die Stimmung war klasse. Alle haben ausgelassen gefeiert und getanzt. Gerne in Zukunft wieder mehr davon“, lautet in den frühen Morgenstunden wohl nicht nur der Wunsch von Tobias Metzlaff.

Von Raik Mielke