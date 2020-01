Schließt das „Fährmann’s Hus“ in Stahlbrode? Was an den Gerüchten wirklich dran ist

Stahlbrode

Kleine Lampen hüllen den Gastraum in ein warmes Licht, die Tische sind hübsch eingedeckt, „Urlaub könnte ich hauptberuflich machen“, steht auf den Servietten. Das Fährmann’s Hus in Stahlbrode erwartet seine Gäste.

Steffen Samland ist seit August 2018 Geschäftsführer des Hauses direkt am Strelasund. Er blickt auf eher ruhige Wochen zurück. Das scheint einen Grund zu haben – nicht nur wegen der kurzen Winterpause, die er und sein Geschäftspartner Matthias Hagen-Aust eingelegt haben. Hartnäckig hält sich nämlich das Gerücht, dass das Haus abgerissen werde. Woher es kommt, wisse er nicht. Aber es ziehe weite Kreise. Selbst Gäste aus Stralsund hätten ihn schon darauf angesprochen. „Definitiv ist da nichts dran“, stellt er klar.

Im November wechselte der Eigentümer

Lediglich einen Eigentümerwechsel habe es im November des vergangenen Jahres gegeben. „Begründet mit dem Alter des vorherigen Eigentümers Fritz Krause. Er ist 70 Jahre alt und lebt in Zerbst in Sachsen-Anhalt“, weiß Steffen Samland. Neuer Eigentümer des Objektes, das eine Pension und ein Restaurant beherbergt, sei Wolfgang Kluge aus der Nähe von Hamburg, informiert der Geschäftsführer des Objektes.

„Das Gerücht vom Abriss setzt uns zu. Uns bleiben Gäste aus, gebuchte Familienfeiern werden abgesagt – aus Angst, dass die Feiernden irgendwann vor verschlossener Tür stehen“, sagt Steffen Samland.

Neuer Anstrich und viele Veranstaltungen

„Aber das Gerücht ist unbegründet“, betont er noch einmal. Gerade erst hat er den Gastraum des Hauses umgestaltet. „Mehr Farbe, mehr Gemütlichkeit“, fasst er die Veränderung zusammen. Jeweils 50 Sitzplätze im Gastraum und auf der Außenterrasse mit Eispavillon stehen zur Verfügung. Außerdem gibt es einen Saal für Familienfeiern und Veranstaltungen für bis zu 60 Personen. Einige hat der Geschäftsführer für dieses Jahr schon geplant. „Die Travestieshow von Miss Liss, die im vergangenen Jahr ein großer Erfolg war, haben wir für dieses Jahr wieder fest gebucht – für zwei Abende – am 18. und 19. September“, berichtet der 40-Jährige. Auch das Oktoberfest werde es wieder geben und für das Frühjahr sei eine Tanzveranstaltung geplant.

Aber nicht nur das Gerücht vom vermeintlichen Abriss macht dem Haus zu schaffen. Auch schlechte Bewertungen auf entsprechenden Online-Plattformen hängen dem Fährmann’s Hus nach. „Wir hatten in der vergangenen Saison tatsächlich Pech mit dem Personal“, sagt Steffen Samland. Er persönlich und sein Geschäftspartner Matthias Hagen-Aust würden nun im Service tätig sein. In der Küche bereiten ein Koch und eine Küchenhilfe die Gerichte aus deutscher Küche zu. Für die sechs Pensionszimmer ist Bärbel Müller aus Tremt als Hausdame zuständig. „Sie haben wir vom Vorgänger übernommen. Ohne sie geht hier nichts. Sie ist die gute Seele des Hauses“, sagt Steffen Samland.

Bei allen Widrigkeiten: Er und sein Geschäftspartner schauen jetzt nach vorn, konzentrieren sich auf die Zukunft. Seit Donnerstag hat das Restaurant nach der kurzen Winterpause wieder geöffnet. „Immer von donnerstags bis sonntags. Donnerstag ab 17 Uhr, von Freitag bis Sonntag ab 11.30 Uhr – zumindest bis Anfang März“, berichtet der Geschäftsführer. Danach sei für das Restaurant lediglich noch der Montag als Ruhetag vorgesehen.

Landgasthof Frettwurst im Golfpark Strelasund : Neue Küche mit Show-Effekt kommt

Der Landgasthof Frettwurst im Golfpark Strelasund ist noch bis Ende Februar geschlossen. Wie Chef Jörg Remer erklärt, wird im Restaurant eine komplett neue Küche gebaut. „Das hat gleich mehrere Gründe“, sagt er und beschreibt: „Zum Einen wird alles etwas größer, sodass wir mehr Essen pro Stunde zubereiten können.“ Außerdem soll eine kleine Showküche entstehen, in der die Gäste das Zubereiten der Mahlzeiten beobachten können. „Diese kommt dann insbesondere im Frühstücks- und Tagesgeschäft zum Einsatz“, erklärt Jörg Remer.

Für die Gäste des angrenzenden Hotels, sowie Tagesgäste bedeutet das nach Aussagen von Remer eine erneute Qualitätssteigerung. „Der Tagesbetrieb muss bis zum Ende der Bauarbeiten ruhen. Für unsere Hotelgäste haben wir eine Lösung gefunden. Wir können während der Umbauarbeiten natürlich nicht den gewohnten Standard für unsere Übernachtungsgäste bieten, so dass wir das Frühstück in diesem Zeitraum preislich angepasst haben.“

Chef Jörg Remer im Landgasthof Frettwurst. In der gastronomischen Einrichtung wird derzeit die Küche erneuert. Quelle: Raik Mielke

Sie setzen auf Altbewährtes: Gasthof „Zum Alten Krug“ und Grieche „ Kreta “

Anja Köpke arbeitet bereits seit 23 Jahren in der Gaststätte und Pension „Zum Alten Krug“ in Poggendorf. Seit 1996 führt Astrid Sandström hier die Geschäfte. Es ist die entspannte Gemütlichkeit, die hier Zuhause ist und von den Gästen geschätzt wird. Und die strahlt der urige Gastraum auch aus. Hier wird deutsche Hausmannskost serviert. Und das kommt bei den Gästen so gut an, dass das Team auch im kommenden Jahr nicht auf Neues, sondern auf Altbewährtes setzt. „Vielleicht ändern wir im Frühjahr unsere Speisekarte, aber auch dann werden nur kleine Veränderungen vorgenommen“, erzählt die langjährige Angestellte. Bei den Gästen seien besonders Speisen wie Eisbein, Rippenbraten und Geflügelleber mit Stampfkartoffeln beliebt. „Natürlich alles frisch und selbst gemacht“, sagt die 43-Jährige.

Vielen Gästen fehlen Restaurants in Grimmen

Anja Köpke ist in den vergangenen Monaten aufgefallen, dass immer mehr Gäste aus Grimmen nach Poggendorf kommen. „Sie klagen, dass das Restaurant am Markt nach wie vor geschlossen ist und dass es in Grimmen nur noch sehr wenig Gastronomie gibt. Wir merken das an unseren Gästezahlen.“ In Poggendorf finden auch im kommenden Jahr wieder viele Familienfeiern statt. „Die Gäste nutzen dann auch gern unsere Pension zum Übernachten. In der Woche sind es eher Monteure, die bei uns schlafen.“ Die Terminbücher seien auch jetzt schon gut gefüllt. „Sogar für das Jahr 2022 haben wir schon Anfragen.“ Ob Goldene Hochzeit, oder Silberhochzeit – Gäste fühlen sich in der Gaststätte „Zum Alten Krug“ wohl.

Anja Köpke arbeitet seit 23 Jahren in Poggendorfs Gaststätte und Pension "Zum alten Krug". Quelle: Carolin Riemer

Auch das griechische Restaurant „ Kreta“ setzt im kommenden Jahr auf Altbewährtes und ändert nichts am Konzept. Neuigkeiten gibt es aktuell auch nicht vom Restaurant „Markt 7“ am Grimmener Markt. Es ist nach wie vor geschlossen.

Von Anja Krüger und Carolin Riemer