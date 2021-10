Griebenow

Es geht voran auf der Baustelle in Griebenow. Noch vergittert und verhüllt gehen die Arbeiten am Barockschloss weiter und halten einige Renovierungsarbeiten für Neugierige verborgen. Doch für klare Sicht ist bereits gesorgt – die alten Fenster wurden schon fast überall ausgetauscht. Auch das Sockelgeschoss mit Rundfenster soll in diesem Jahr noch mit neuem Glas und Rahmen versehen werden. Und ein kleines Stück Fassade glänzt an der Parkseite schon mit neuem Anstrich.

Ein großes Thema war die Außentreppe. Einst prachtvoll nach beiden Seiten des Haupteingangs rund auslaufend, führte die Treppe später an der Wand entlang. „Die Arbeiten an der Treppe werden unter weitgehendem Erhalt der bisherigen Konstruktion ausgeführt. Insgesamt drei Treppenarten können wir mittlerweile feststellen“, erklärt Michael Baldauf, Architekt und Bauleiter. Die Originaltreppe von 1709 wurde nach dem Absturz des Giebels stark beschädigt und die Stufen sind durch den Aufprall und die Last stark gesplittert. Aus diesem Grund wurde die Form bei der Reparatur in den 1970er Jahren verändert.

„Wir haben Riesenglück, dass die Außenkante der ehemaligen Konstruktion am Fundament daneben noch gut sichtbar ist, dass wir darauf aufbauen können“, betont Baldauf. Der Architekt und auch die Vereinsmitglieder freuen sich, dass die Hufeisentreppe wieder entstehen wird. Dittmar Alexander beschäftigt sich bereits seit 1982 intensiv mit der Anlage und begleitet die Baumaßnahmen am Barockschloss von Anfang an. „Ein Architekt muss leidensfähig sein. Bei dem Schloss gab es einige Überraschungen, die teilweise schon behoben und fertiggestellt wurden, aber anfangs ja gar nicht einkalkuliert waren“, weiß das Vereinsmitglied des Schlossvereins.

Auch langjähriges ehrenamtliches Vereinsmitglied Bruhnhilde Weiß sagt: „Ich bin jedes Mal überrascht, was sich alles getan hat, auch in kürzerer Zeit, und welche Fortschritte immer sichtbarer werden“ und ergänzt: „Die Raumentwicklung in Kombination aus alt und neu hinzukriegen, das ist eine ungeheure Aufgabe. Wenn der Außenputz erst mal fertig ist, sieht das Schloss womöglich auch fertiger aus, als es ist.“

Auch bei den Details dem Original getreu

Nur auf Grundlage alter Fotos hat der Architekt die Profilierung der Fenster und Verzierungen, Bekrönungen um genau zu sein, die um die Fenster gezogen wurden, ausgemessen und für den Nachbau geplant. „Nachdem der Putz runter war, haben wir herausgefunden, dass wir uns nur minimal verschätzt haben. Außerdem konnte dabei festgestellt werden, was während der Zeit verändert wurde, zum Beispiel welche Stützen versetzt wurden“, berichtet Baldauf.

Noch sind die Fortschritte auf der Baustelle von außen kaum sichtbar. Doch die Fenster wurden schon fast komplett ausgetauscht. Quelle: Christin Assmann

Mit diesem Wissen soll die Renovierung so originalgetreu wie möglich werden. „Einige Stellen haben nicht zueinander und der Gesamtanordnung gepasst. Jetzt wird wieder alles einheitlich, so wie es ursprünglich auch war“, weiß auch Beate Frese, Bauamtsleiterin der Gemeinde Süderholz. Denn früher sei absolut nach Symmetrie gebaut worden. Eine weitere Feststellung sind die Blindfenster, die nie richtige Fenster mit freier Sicht waren, sondern schon immer lediglich angemalt.

„Das war auf den Fotos und alten Zeichnungen ganz schwer zu erkennen. Je nachdem, wie das Licht bei den Aufnahmen fiel, konnte man entweder eine Spiegelung in den Scheiben sehen oder nicht. Das waren dann die Blindfenster“, verrät Baldauf. Auch in diesem Fall bleibt der Architekt dem Originalzustand treu und so wurden wenige Fenster aufwendig wieder auf die Wand gepinselt und sind kaum von den anderen zu unterscheiden.

Das Schloss wird im Ocker-Anstrich erstrahlen

Der neue Anstrich lässt nicht mehr lang auf sich warten. Auf der Parkseite glänzt schon ein Stück neue Fassade. „Zur Diskussion standen weiß und ocker. Wir haben Reste der ursprünglichen Farbe in den Rillen des Mauerwerks gefunden und danach gesucht“, so Baldauf weiter. Zwei Farbtöne wurden gewählt und zum direkten Vergleich auf die Fassade gestrichen.

Neuer Anstrich: Zwei Farbtöne standen zur Auswahl – der obere Ocker-Ton kommt dem Originalputz am nächsten. Quelle: Christin Assmann

Die hell-gelbliche Farbe habe den Prachtbau auch im 18. Jahrhundert verziert und dementsprechend wurde sich gemeinsam mit der Denkmalpflege auf den oberen Farbton geeinigt. Nur der Stuck, Sims und Giebel werden weiß hervorgehoben, so wie es zum ausgehenden Zeitpunkt war.

Würde es doch immer so schnell gehen. Das neue Entenhaus auf dem Teich ist bereits fertig und bezogen. Quelle: Christin Assmann

Daneben auf dem Teich im Schlosspark ist ein Neubau schon fertiggestellt und bezogen. Das Entenhaus von einem privaten Spender aus Griebenow schwimmt seit dem Sommer auf dem Teich.

Von Christin Assmann