Schluss mit Bad Hair Days: Grimmens Friseure öffnen wieder

Grimmen

Der Lockdown hat für Friseure am 1. März ein Ende. Die Scheren sind geschärft und die Terminbücher füllen sich seit der frohen Kunde vom vergangenen Mittwoch. „Das Telefon klingelt die ganze Zeit“, erzählt Sandra Niehoff, Inhaberin der Haarwerkstatt, fröhlich. „Alle rufen an und wollen einen Termin“, so Niehoff weiter. Der Anrufbeantworter füllt sich langsam und auch online können in der Haarwerkstatt Termine gebucht werden. „Die erste Woche ist schon ziemlich voll, aber bei meinen Kollegen ist auch noch was frei“, betont die Friseurin.

„Wir sind auch irgendwo Balsam für die Seele“

Auch im Salon Hairpoint hat am vergangenen Donnerstag das Telefon schon früh geläutet. „Die Terminvergabe ist sehr gut angelaufen. Die Kunden freuen sich sehr, dass wieder geöffnet wird und wir sind froh, wieder loslegen zu dürfen“, berichtet Salonleiterin Sandra Blendow.

Bei Andrea Simanowski wurde der erste Termin bereits um 7.30 Uhr vergeben. „Die Kunden wollten sich gleich einen Termin sichern und so schnell wie möglich rankommen“, sagt die Inhaberin des Frisör Stadtmitte. Die erste Märzwoche ist schon zu 75 Prozent belegt, der Montag fast ausgebucht, aber trotzdem ist die Friseurin bestrebt, für jeden eine Lösung zu finden. „Ein Anruf ist es immer wert. Wir haben immer noch Termine frei“, betont sie.

Nach Selbstversuchen stehen Reparaturen an

Nach diversen Selbstversuchen im Haareschneiden, muss die eine oder andere Frisur wieder ausgebessert werden. „Wir haben auch Kunden, die selbst die Schere angelegt haben. Da haben wir einiges zu tun, aber das kriegen wir schon wieder hin“, erzählt Sandra Blendow. Sie selbst hat sich nicht die Haare machen lassen und würde am liebsten auch einen Termin bei ihrer Kollegin buchen. Aber sie lässt den Vorzug den Kunden. Auch Andrea Simanowski hat nicht selbst Hand angelegt „Wir müssen doch zeigen, dass wir genauso durchgehalten haben wie die Kunden“, erzählt sie.

Wie groß ist die Freude in Grimmen?

Sabine Blank, 54, freut sich schon auf den Friseurbesuch Quelle: Christin Assmann

Susanne Görmann und Sohn sind selbst frisiert durch den Lockdown gekommen. Quelle: Christin Assmann

Sabine Blank freut sich sehr, endlich wieder zum Friseur gehen zu dürfen. „Ich hole mir auf jeden Fall einen Termin zum Schneiden“, erzählt die Grimmenerin. Wegen ihrer Arbeit im Handel hat sie selbst versucht, sich die Haare zu schneiden, aber die richtige Frisur ist dabei nicht entstanden. Auch Anita Dönch kann es kaum erwarten. „Waschen, schneiden, legen – das muss sein“, verrät die 82-Jährige, die momentan lieber kein Foto von sich machen lassen möchte. „Ich war ja noch nicht zum Friseur“, sagt sie lachend. Für Susanne Göhrmann ist der Zeitpunkt nicht entscheidend. „Ich geh’ höchstens mal für einen schönen Schnitt zum Friseur. An einen Pony oder Stufenschnitt würde ich mich nicht trauen“, verrät die Mutter. Sie färbt sich selbst den Ansatz und ist mit ihren langen Haaren gut durch den Lockdown gekommen.

Ihr Newsletter für Grimmen und Umgebung Alle News und Tipps rund um Grimmen und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Friseure haben Lockdown mit Köpfchen genutzt

Während der Lockdown-Pause haben die Salons die freie Zeit effektiv genutzt. Der Salon Hairpoint hat renoviert, startet mit neuen Möbeln und neuem Fußboden. Sandra Niehoff und Kollegen haben sich mit Onlineseminaren im Fach Hochsteck- und Brautfrisuren geschult. „Wir haben ja genügend Puppenköpfe zum Üben, damit wurde der Lockdown gut genutzt“, erklärt die Inhaberin der Haarwerkstatt. „Man hat jetzt wieder eine Perspektive und weiß, dass es weitergeht“, so Niehoff weiter.

Von Christin Assmann