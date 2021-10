Schmietkow: Das liebenswerte und ruhige Dorf schätzen auch junge Süderholzer

Schmietkow

Der kleine Süderholzer Ortsteil ist ehemaliges Gutsdorf, in dem entlang der Dorfstraße angelegte Landarbeiterhäuser, die sogenannten Katen, zum Gutshaus führen. Die Struktur von 1880 ist noch gut zu erkennen. Nach der Bodenreform von 1945/1947 entstanden Neubauernsiedlungen. Einige Wirtschaftsgebäude des Gutes verschwanden, andere haben sich mittlerweile zu einem Schandfleck verwandelt.

Aber Schmietkow ist für immer mehr junge Süderholzer ein liebens- und lebenswertes Dorf. Mehrere Einfamilienhäuser sind in den letzten Jahren entstanden oder noch in der Bauphase. Es ist ein kleines Sackgassendorf, umgeben von vielen Windkraftanlagen, wo die landwirtschaftlichen Wege gerne von Fahrradfahrern genutzt werden.

Bewohnerin Astrid Witt genießt die ländliche Natur. Quelle: Roswitha Pendzinsky

Das Gutshaus ist seit der Sanierung 1996 durch die Gesellschaft „Dach över’n Kopp“ ein Schmuckstück geworden. Es dient als Wohn- und Übergangsheim für Menschen mit Suchtproblematik. Seit 2006 lebt Astrid Witt hier. Die ehemalige Rostockerin fühlt sich wohl im dem ländlichen Umfeld. Sie spaziert gerne im Ort und genießt die Natur. Im Haus leben 22 Menschen in Gemeinschaft. Schöne Dinge aus der Holzwerkstatt verschönern das gepflegte Areal rund um das Gutshaus und zeugen von der Kreativität der Bewohner. Der angrenzende Gutspark ist noch vorhanden, aber in großen Teilen verwildert.

Als Kind hat Sigrid Hartwig oft mit anderen Kindern aus dem Ort im Park gespielt. Sie ist im Dorf aufgewachsen und lebt seit 1996 wieder in ihrem alten Heimatort. Seit 1978 ist sie mit ihrem Mann Bernhard verheiratet. Und als sich das Paar für die Rückkehr nach Schmietkow entschieden hat, begann der jugendliche Sohn gerade eine Lehre zum Maurer. „Man konnte von der Schlafstube aus den Sternenhimmel sehen. Die Brennnesseln standen wohl auf dem ganzen Gehöft zwei Meter hoch“, berichtet Bernhard Hartwig vom mutigen Anfang in Schmietkow.

Links

Aber davon ist überhaupt nichts mehr zu erkennen. Das ruinöse Haus von damals hat sich in ein schmuckes Zweifamilienhaus inmitten eines traumhaften Gartens verwandelt. „Mit dem Bauen, das hat unser Sohn gleich von Anfang an in die Hand genommen“, berichten die Hartwigs stolz. Seit 2000 wohnt er gemeinsam mit Ehefrau Christina und der mittlerweile 8-jährigen Tochter nebenan. Christina Hartwig ist gebürtige Greifswalderin. Sie hat den Unterschied zum Stadtleben schätzen gelernt und betont: „Die Ruhe ist einfach schön.“ Zur Arbeit pendelt sie aber weiterhin in die benachbarte Hansestadt.

Generationen zusammen – Sigrid und Bernhard Hartwig mit Schwiegertochter Christina und Enkelin Marlene leben alle im selben Dorf. Quelle: Roswitha Pendzinsky

Marlene genießt es, täglich Oma und Opa um sich zu haben. Sie geht, wie alle anderen Schmietkower Kinder und zuvor Oma und Papa auch, nach Kandelin zur Schule. Außerdem spielt die Lütte schon seit vier Jahren aktiv Fußball beim SV Kandelin. Ihre Mutti schwärmt zudem von der tollen Gemeinschaft unter den Eltern der Fußball spielenden Kinder.

Im Eichenweg tief verwurzelt

Werner Beitz ist der älteste echte Schmietkower. Der 77-Jährige ist hier geboren und sein ganzes Leben lang im Ort geblieben. Mit seiner gleichaltrigen Frau Christa, die aus dem Nachbardorf Zarnewanz stammt, hat er schon im Kindesalter zusammen gespielt und später haben sie gemeinsam die Schule besucht. Seit 1964 sind die beiden verheiratet und leben im Haus von Werners Opa Hans. Eine der Töchter wohnt mit ihrer Familie ebenfalls in Schmietkow. Von den Menschen, die heute im Gutshaus leben, berichten Christa und Werner Beitz nur Gutes. „Einer hat mal für unseren Enkel aus alten Fahrrädern, die für den Müll bestimmt waren, ein ganz tolles Fahrrad neu aufgebaut. Das sind alles nette Menschen, die da wohnen“, erzählt Werner Beitz.

Das Gutshaus wurde nach der Sanierung Wohn- und Übergangsheim für Menschen mit Suchtproblematik Quelle: Roswitha Pendzinsky

Er kann sich aber noch gut an das Gutshaus zu DDR-Zeiten erinnern und erzählt: „Da waren ein Kindergarten, ein Konsum, das LPG-Büro und natürlich auch Wohnungen drin“. Werner Beitz hat sein Leben lang mit landwirtschaftlicher Technik zu tun gehabt. Viele Jahre ist er von Kandelin aus um sechs Uhr mit dem Bus nach Appelshof zur Arbeit gefahren. Seine Frau Christa arbeitete im Dorf entweder im Schweine- oder Kälberstall. Wenn sie um halb sieben vom Frühdienst zurückkam, dann machte sie ihre Mädchen für die Schule fertig. All das ist lange her. Das Ehepaar genießt nun seinen Ruhestand und ist von Anfang an im Süderholzer Tanzkreis aktiv.

Christa Beitz hat den sprichwörtlichen grünen Daumen für Geranien. Die blühten bei ihr beim Besuch der OZ-Reporterin noch in aller Farbenpracht in der offenen Veranda. Oft kommt auch Enkel Jonte zu Besuch. „Ich bin gerne bei Oma und Opa“, versichert der Junge, der in Greifswald zur Schule geht. Ehepaar Beitz wohnt im Eichenweg.

Eine prächtige Eiche war der Namensgeber für den Süderholzer Straßennamen. Wie es dazu kam, ist beim Anblick des schönen Baumes leicht nachzuvollziehen. Schmietkow ist nicht nur ein schönes Dorf für seine Einwohner, sondern auch für viele Tiere. Gebellt wird fast hinter jedem Zaun. Federvieh, Schafe und Rinder grasen auf kleinen Splitterflächen zwischen den Gehöften.

Von Roswitha Pendzinsky