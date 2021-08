Richtenberg

„Hast Du Kummer oder Ärger, trink nen aechten Richtenberger ...“, der „Original aechte Richtenberger Getreidekorn war eine berühmte Marke. Dabei wird in der quasi durch Daniel Saß 1763 gegründeten einstigen Schnaps-Hauptstadt mit gerade mal 1.300 Bürgern seit 1969 kein Korn mehr gebrannt, nachdem das Produktionsgebäude einer gewaltigen Explosion zum Opfer fiel. An den Folgen verstarb ein Brennereimeister.

Der in der DDR weit bekannte Volkseigene Betrieb „Sonne“ machte mit zugelieferten Rohstoffen weiter. Gin, Whisky, Eierlikör, der Kräuter „Klabautermännchen“ und viele andere Produkte waren begehrt. Die nach der Wende von drei leitenden Mitarbeitern übernommene Firma wurde 1997 verkauft und schloss 2003 die Pforten.

Obelisk prägt das Stadtbild

Wer aus Richtung Stralsund am etwas von der Straße entfernten früheren Bahnhofsgebäude ( heute Wohnungsgesellschaft) vorbeifährt, passiert Sonne-Gebäude beiderseits der Straße, über die früher eine Rohrleitung führte. Eine 1931 aufgestellte Stele erinnert an das 700. Stadtjubiläums.

Wir parken auf dem Markt des lang gestreckten Ortes mit Blick auf einen Steinhaufen auf dem Grundstück Markt 23/24 – das ist das, was von dem 1848 von August Biederstädt gebauten, denkmalgeschützten Wohnhaus und der Brennerei der Familie Saß nach dem Abriss nach langem Verfall 2019 blieb.

Das sowjetische Ehrenmal steht auf dem Richtenberger Markt. Quelle: Eckhard Oberdörfer

Familie Saß gehörte eine der beiden vor dem Zweiten Weltkrieg existierenden Brennereien. Drei weitere Spirituosenfabriken produzierten nur. Friedrich Bülow und Hermann Neumann punkteten lange mit „Original echtem Richtenberger Weinbrand“ und Edellikören. Der Steinhaufen am Markt wird von Textilwänden umgeben, die an die Saßsche Brennerei erinnern.

Eine Einkaufsstadt ist Richtenberg nicht mehr. 2017 schloss das Textilhaus Schulze (In der Kurve 22) nach 93 Jahren, in dem einst auch Fußballstar Toni Kroos eingekleidet wurde, seine Pforten. Aber der Marktbereich hat die Wende vom „Einkaufszentrum“ zu einer Art Dienstleistungszentrum geschafft. Prägend ist der Obelisk mit dem Sowjetstern für die Toten der Roten Armee, die 1945 Richtenberg ohne Widerstand einnahmen.

Davor ließ Brennereibesitzer Johann Saß die Fässer mit den verschiedenfarbigen Spirituosen wie „Pfeffi“, Kirschlikör oder Korn öffnen. Der Inhalt rann durch die Straßen. Soldaten dollen versucht haben, möglichst viel zu retten. Der Fabrikant musste erst einmal fliehen, sein Wohnhaus wurde als Kommandantur genutzt. Weil der Akzise (Branntweinsteuer)einnehmer sowjetischen Soldaten vom tödlichen Methanolgenuss abhalten wollte, wurde er nach Zeitzeugenberichten erschossen. Es gab Verständigungsprobleme.

Diese Toten und an Typhus verstorbene Sowjetbürger wurden zunächst auf dem als Hof der als Lazarett dienenden Schule beerdigt. Die Leichen wurden drei Jahre später exhumiert und in die nach vielen Schwierigkeiten wegen fehlenden Materials 1948 zum Jahrestag der „Großen Sozialistischen Oktoberrevolution“ am 7. November in die Gruft auf dem Markt überführt. Ein durchdringender Verwesungsgeruch gehört zu den Erinnerungen der Zeitzeugen. Die russische Inschrift preist die 16 Sowjetbürger als Helden, die für die Befreiung ihrer Heimat starben. Bestrebungen die Toten auf den Friedhof zu überführen, blieben erfolglos. Die Bestattung von Soldaten siegreicher Armeen an herausgehobenen Plätzen gilt als Zeichen der Besitznahme des Ortes.

Kultur-Café und Theaterscheune

Ein Durchgang am dreieckigen Markt führt zu dem netten Fachwerk-Hof-Café des Kulturtreffs mit Sitz im früheren Spitzenrestaurant „Ente“ (Markt 11). Er bezog sein jetziges Domizil auf dem Hof mit der Freilichtbühne, dem Kino, dem Theater 2016.

Wir gehen nun an den Resten der Saßschen Brennerei vorbei auf den Kirchberg mit dem malerischen Ensemble des 1788 gebauten Pfarrhauses, den Kriegerdenkmalen und der Nikolaikirche. Ihre bemerkenswerte Innenausstattung ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Über Treppen geht es hinunter zur Wasserstraße zum Richtenberger See mit seinen Inseln, eine wunderschöne Wohnlage.

Die Nikolaikirche lädt zu einem Besuch ein. Quelle: Eckhard Oberdörfer

Rundweg um den Richtenberger See

Eine in der großen Weltwirtschaftskrise in der Weimarer Republik angelegte, baumbestandene Promenade führt am Ufer entlang. Wer mag, kann von hier aus den etwa sieben Kilometer langen Rundweg mit Aussichtsturm Richtung Müggenhall/Franzburg nutzen.

In den 1930er Jahren wurde er durch den Reichsarbeitsdienst trocken gelegt, um Hanf zu bauen. Das war wenig erfolgreich. In der DDR wurde die Melioration vollendet, die Zuflüsse umgeleitet. Als Ausgleichsmaßnahme für einen Abschnitt der A 20 erfolgte 2006/7 die Wiederherstellung des Gewässers. Zandershäger Bach und Blinde Trebel fließen wieder in den See, der inzwischen unter Naturschutz gestellt wurde.

Von Richtenberg blicken Besucher direkt nach Franzburg. Quelle: Eckhard Oberdörfer

Erinnerungen an die Schnapsgeschichte

Wer diese Runde nicht drehen will, sollte wenigstens einen Teil der Promenade abgehen, um dann über die Wasserstraße Richtung Langer Straße zu gehen. Hier steht das 1959 im Rahmen des Nationalen Aufbauwerks Kulturhaus errichtete und später erweiterte wurde. Es ist untrennbar mit der vorpommerschen Karnevalhochburg Richtenberg verbunden ist. Sehenswert ist das Freigelände. Hier wird die Richtenberger Schnapsproduktion gefeiert. Das interessanteste Ausstellungsstück ist die alte Dampfmaschine der Saßschen Brennerei.

Wieder an der Langen Straße wird das 1795 gebaute Haus der Holtfreterschen Kornbrennerei erreicht, heute ist eine betreute Wohnanlage. Eine Gedenktafel erinnert an den 1901 geborenen Zoologen und Embryologen Johannes Holtfreter. Gegenüber steht das 1896 eingeweihte Backsteinrathaus.

Das Rathaus wurde 1896 eingeweiht Quelle: Eckhard Oberdörfer

Richtenberg kann dank Städtebauförderung auf viele sanierte Häuser verweisen. Zu den verbleibenden Sorgenkindern gehört das exponiert liegende denkmalgeschützte Haus Markt 2 mit schöner Haustür. Damit ist der Ausgangspunkt der Wanderung erreicht.

Von Eckhard Oberdörfer