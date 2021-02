Schneeglöckchen-Suche in Grimmen und Umgebung

Grimmen

Am Wochenende wird Sonne versprochen, das wird wieder viele Menschen zu den schönen Ecken in Grimmen und Umgebung locken. Die Auswahl an Blumen ist zwar noch äußerst begrenzt, aber ein Bote des Vorfrühlings, passend zu der Zeit, in der wir uns befinden, zaubert bereits ein Blütenmeer an Waldesrand und Lichtungen. Unser Tipp: Begeben Sie sich auf die Suche nach der schönsten Schneeglöckchendecke. Denn die zarten Blümchen bleiben nicht mehr lange und sind doch zu schön, um ihnen nicht zu huldigen.

Von Christin Assmann