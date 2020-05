Schönheitskur für St.-Marien-Kirche in Grimmen 

Grimmen

Ein ganz neues Licht wird – so alles nach Plan läuft – spätestens ab Ende des Jahres in das Kirchenschiff der St. Marien-Kirche in Grimmen scheinen. Dank der neuen Fenster, die der Glasbildner Thomas Kuzio entworfen hat und die derzeit in der Glasmalerei Peters in Paderborn produziert werden, wie Pastor Wolfgang Schmidt informiert.

Neue Fenster und Mauerwerksanierung kosten 455 000 Euro

Bereits im Februar haben die Arbeiten mit dem Ausbau der alten Fenster am Kirchenschiff begonnen. Nicht nur elf neue Fenster erhält das Gotteshaus, sondern auch eine Mauerwerksanierung. Kosten insgesamt: rund 455 000 Euro. Gefördert, so informiert der Pastor der evangelischen Kirchengemeinde, wird das Projekt von Bund und Land.

„Ziel ist es, dass die Arbeiten bis zum Jahresende abgeschlossen sind. Wenn alles gut läuft, vielleicht auch schon zum Erntedankfest im Oktober.

Im August schon sollen die ersten drei Fenster eingesetzt werden. Während in Paderborn gerade die einzelnen Scheiben produziert und anschließend in der Kunstglaswerkstatt von Tanja Schölzel in Berlin zu Fenstern zusammengestellt und verbleit werden, schreiten derzeit die Sanierungsarbeiten am Mauerwerk – an der Nord- und der Südseite der Kirche – voran.

„Unter anderem müssen die Fensterlaibungen überarbeitet werden. An den Außenwänden des Kirchenschiffes gilt es, Steine auszuwechseln und den gesamten Sockelbereich zu verputzen oder verplatten“, berichtet Wolfgang Schmidt.

Die St.-Marien-Kirche in Grimmen Etwa ab 1275 ist die St.-Marien-Kirche zu Grimmen entstanden. Der älteste Bauteil besteht in einer frühgotischen Hallenkirche von fünf Joch Länge. Ergänzt wurde der Bau zu einem späteren Zeitpunkt durch einen Turm im gotischen Stil am westlichen Giebel. Der kreuzrippengewölbte Hallenchor kam im 15. Jahrhundert dazu. Zu den Besonderheiten zählt das Rats- und Zunftgestühl aus dem 16. Jahrhundert mit geschnitzten Wangen und die ebenfalls reich geschnitzte Kanzel von 1707. Der jahrhundertalte aufgestellte Taufstein sowie die Engel an den Seiten der Gedächtniskapelle sind sehenswert. Neu entstanden ist ein Raum der Stille in einem Anbau an der Nordseite der Marienkirche. Dieser wurde im Oktober 2012 eingeweiht. Die Fenster des Raumes stammen von Herrn Thomas Kuzio aus Sommersdorf, der auch die elf Fenster des Kirchenschiffes entwarf.

Chorraum erstrahlt bereits in neuem Licht

Mit dem Abschluss der Arbeiten soll das Gotteshaus dann ein in sich stimmiges Bild abgeben. Denn der Chorraum ist bereits saniert, er hat in den Jahren 2013 und 2017 ebenfalls unter anderem neue Fenster erhalten.

Eines der neune Fenster des Chorraumes. Quelle: Raik Mielke

Auch diese farbenprächtigen Scheiben sowie jene, die in den Raum der Stille ein beruhigendes Licht fallen lassen, sind von Thomas Kuzio entworfen worden.

Sanierung des Turms bereits angeschoben

Bei Weitem kann man dann allerdings von einem guten Zustand des frühgotischen Baus reden. Denn auch der Turm habe eine dringende Sanierung nötig, berichtet der Pastor. Auch an dem Teil der Kirche ist eine dringende Mauerwerksanierung vonnöten und auch die Fenster haben ihre beste Zeit lange hinter sich.

400 000 Euro hat die Kirchengemeinde dafür veranschlagt, Fördergelder sind bereits beantragt. „Die Antworten stehen leider noch aus“, erzählt er. Wenn es nach ihm ginge, würde dieses Vorhaben bereits im kommenden Jahr, spätestens im übernächsten Jahr realisiert werden.

Auf Turm folgt Mauritius-Kapelle

Für ein weiteres Vorhaben sammle die Kirchengemeinde bereits seit einiger Zeit Spende. Für die Sanierung der Mauritius-Kapelle, einem Anbau an der Nordseite der Kirche. Für 21 000 Euro sollen Schäden an dem Teil des Gotteshauses behoben werden. „Damit wäre dann zumindest unsere schöne Kirche von außen in einem guten Zustand“, sagt er. Aber das gelte noch lange nicht das für das Innere. Auch dort gebe es großen Handlungsbedarf, breche überall Gestein ab und falle Putz von den Innenwänden.

Bis aber die Sanierung im Inneren beginnen kann, wird noch einige Zeit vergehen. Zunächst ist Schmidt froh, dass es – auch dank der Unterstützung von den Bundestagsabgeordneten Angela Merkel und Eckhardt Rehberg sowie dem Landeswirtschaftsminister Harry Glawe – mit der Schönheitskur für die St.-Marien-Kirche vorangeht.

Gottesdienst am Sonntag ohne gemeinsames Singen

Und noch mehr, dass er nun wieder sonntags mit seinen Gemeindemitgliedern die Gottesdienste in der Kirche feiern kann. „Auch wenn sie nur unter bestimmten Vorgaben stattfinden können“, bedauert er. So sei das gemeinsame gottesdienstliche Singen vorerst nicht gestattet, die Abstandsregelung von 1,5 Metern zu anderen Gottesdienstbesuchern einzuhalten und ein Teilnehmerformular auszufüllen.

„Diese Listen bleiben ausschließlich im Pfarramt und werden nach vier Wochen vernichtet“, informiert er. Des Weiteren bittet er, das bereitgestellte Handdesinfektionsmittel vor dem Eintreten in den Gottesdienstraum zu nutzen. „Die Entscheidung, ob unsere Gottesdienstbesucher einen Mund-Nase-Schutz tragen, überlasse ich ihnen“, informiert er abschließend.

Von Anja Krüger