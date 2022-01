Schönhof: Ein Ort, wohin es auch neue Einwohner von weiter her zieht

Schönhof

Ein Stück neue Straße, die ehemalige wurde für den Rügenzubringer um 2006 gekappt, führt nach Schönhof. Dieser Ortsteil der Gemeinde Sundhagen ist ein gepflegtes Sackgassendorf. Die jungen Bäume entlang der Straße erhielten kürzlich erst einen Pflegeschnitt. Schönhof hatte einst ein prächtiges Gutshaus im neobarocken Stil um 1919. Architekt war Paul Korff, Auftraggeber der Rittergutsbesitzer Hermann von Rußdorf. Das Gutshaus war bis Mitte der 1970er Jahre noch bewohnt. Es verfügte über zehn Wohnungen, von denen 1975 fünf bewohnt waren. Die Mieter gingen teilweise auf Außentoiletten, geheizt wurde mit Kachelöfen.

Nachdem die letzten Mieter auszogen, stand das Gebäude einige Zeit leer und wurde schließlich 1986 abgerissen. Aber der Charme der frühen Jahre des kleinen Gutsdorfes ist dennoch zu entdecken. Der Park, in dem sich noch eine Gruft befindet, ist stark verwildert. Im Frühjahr blühen jede Menge Obstbäume. Erst kürzlich ist ein alter Baum dem Sturm zum Opfer gefallen. Vor dem einstigen Dorfmittelpunkt steht eine prächtige Ulme, die die vergangenen Jahrzehnte den unschönen Anblick auf eines der letzten verfallenen Wirtschaftsgebäude ablenkte. Aber es hat sich auf dem Areal viel getan.

Schönhofer Sven Dwars erinnert sich noch an letzten Gutshausbesitzer

Inzwischen hat das Gebäude ein neues Dach und Fenster bekommen. Ein Leipziger hat es erworben und wird demnächst in Schönhof wohnen. Ganz ungewohnt fühle sich das für Sven Dwars an, einen direkten Nachbarn neben sich zu haben. Als ein echter Schönhofer ist er hier mit seinen drei Schwestern aufgewachsen. Dwars hat sein Elternhaus übernommen und lebt darin mit seiner Frau und zwei Kindern. „Ich kenne noch die letzten Bewohner des Gutshaus. Und unser Haus ist von 1923 und war früher der Pferdestall, der zum Gutshaus gehörte“, erzählt der Schönhofer, der auf seinem großen Gelände Schafe und Federvieh hält.

Vor zwei Jahren hat er sich mit einem Parkettservice selbstständig gemacht. Früher war er immer auf Montage und nur wenig zu Hause. Seine Frau arbeitet aktuell im Homeoffice. „Hier standen früher Ställe. In den alten Stallanlagen hat mein Vater zu LPG-Zeiten im Bullenstall gearbeitet“, und zeigt auf die freie Fläche, die inzwischen eine große Tierweide geworden ist.

Manfred Jung aus Hessen genießt seit 2014 die Abgeschiedenheit in Schönhof. Quelle: Roswitha Pendzinsky

2014 besuchte die Reporterin der Ostsee-Zeitung schon ein Mal Schönhof und lernte Familie Jung kennen. Die Familie aus Hessen lebte zu diesem Zeitpunkt gerade erst ein Jahr in Vorpommern. Bei der Stippvisite im Januar war Manfred Jung allein zu Hause und bekräftigt die Entscheidung, sich für Schönhof als Lebensort entschieden zu haben: „Wir haben nicht vor, hier wieder wegzuziehen. Uns gefällt die Abgeschiedenheit und die Nachbarschaft stimmt.“ In der Zwischenzeit hat das Paar viel am Haus gewerkelt und den Hof gestaltet.

Auch die Kinder haben sich schnell eingelebt

Der Neupommer freut sich, dass seine beiden Kinder sich wohlfühlen. Der 14-jährige Deniel ist ein großes Nachwuchstalent in Leichtathletik. In seiner Altersklasse belegt er deutschlandweit den ersten Platz im Weitsprung. Deshalb ist er seit dem Sommer im Neubrandenburger Sportgymnasium und leider nur noch am Wochenende zu Hause. Tochter Aaliyah geht in das neue Sundhagener Schulzentrum und hat beim Reinkenhäger Carneval-Club eine schöne Freizeitbeschäftigung gefunden. „Leider fehlen derzeit die Auftritte. Aber die Kinder haben ihren Spaß und das ist gut so“, weiß Jung.

Frank Baahrs wohnt seit sieben Jahren in Schönhof. Doch der Mann aus Brandshagen kennt den kleinen Nachbarort schon seit seiner Jugend. „Früher bin ich hier schon immer gerne mit dem Moped unterwegs gewesen“, erzählt er und zeigt auf den Weg, der nun an der Schnellstraße nach Rügen endet. Es ist lauter geworden durch den Rügenzubringer. Früher hat Baahrs als Lkw-Fahrer internationale Transporte ausgefahren. „Ich habe nicht viel davon gesehen, wie meine Kinder groß geworden sind“, bedauert er.

Auch Frank Baahrs ist mit seiner Familie hergezogen und lebt seit sieben Jahren in Schönhof. Quelle: Roswitha Pendzinsky

Die Kinder sind längst erwachsen und der Schönhofer arbeitet in einem Landwirtschaftsbetrieb aus der Umgebung. Schönhof ist ein Dorf mitten in der Natur im sogenannten touristischen Hinterland, wo die Einwohner dennoch ganz deutlich die ankommenden und abziehenden Reisewellen spüren.

Von Roswitha Pendzinsky