Rostock

O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie schön sind deine Blätter: In ganz MV haben OZ-Leser ihre Weihnachtsbäume liebevoll im Familienkreis geschmückt – mit Kerzen und selbst gebackenen Keksen. Auch goldene Girlanden, rote Weihnachtskugeln und sogar die Mickey-Mouse-Deko – alles ist dabei.

Doch welcher geschmückte Baum ist der schönste? OZ-Leser haben nun die Möglichkeit, ihren Favoriten unter den Prachtbäumen zu wählen, die per Foto vorgeschlagen worden sind. Stimmen Sie jetzt hier ab!

Das können Sie gewinnen

Auf den Gestalter des schönsten Weihnachtsbaumes in MV wartet ein „Amazon“-Gutschein im Wert von 250 Euro. Und nicht nur der schönste Baum wird belohnt, sondern auch registrierte Abstimmungsteilnehmer können etwas gewinnen: Unter allen Teilnehmern verlost die OZ einen 50-Euro-Gutschein für „Amazon“.

Etliche Fotos von tollen Weihnachtsbäumen sind bei uns eingegangen. Hier können die Einsendungen noch einmal verglichen werden:

Zur Galerie Die OZ sucht auch in diesem Jahr wieder den „Schönsten Weihnachtsbaum in MV“. Zahlreiche Leserfotos von stolzen Weihnachtsbaumbesitzern sind bereits eingegangen und können hier bestaunt werden.

So können Sie abstimmen

Da uns über 80 Bilder von schönen Weihnachtsbäumen erreichten, war es ratsam, eine Vorauswahl zu treffen. Eine Jury der OZ hat die top zwölf Weihnachtsbäume ausgewählt und neben dem wichtigsten Kriterium „Schönheit“ auch die von den Bewerbern übermittelten Hintergrundinformationen zum Baum und zum Schmücken in Betracht gezogen.

Die zwölf Finalisten finden Sie hier in unserem Umfragetool. Klicken Sie einfach das Foto des – Ihrer Meinung nach – schönsten Weihnachtsbaums an. Bis zum 30. Dezember können Sie Ihren Favoriten wählen. Danach werden die Gewinner in der OZ veröffentlicht und persönlich informiert.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wir wünschen viel Erfolg!

Von OZ/jk