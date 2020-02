Schon seit 2000 in der SOS-Dorfgemeinschaft tätig

Grimmen

Bereits seit dem Jahre 2000 lebt und arbeitet Kristin Jürgens in der SOS-Dorfgemeinschaft Hohenwieden. Die 39-Jährige wohnt derzeit in einer Außenwohngruppe der Dorfgemeinschaft in Grimmen und wird dort auf ein selbstständiges Leben vorbereitet. Seit der Jahrtausendwende ist Kristin Jürgens in den unterschiedlichen Bereichen in Hohenwieden tätig. „Seit einiger Zeit arbeite ich in der Gärtnerei. Die Arbeit macht mir sehr viel Spaß. Es ist jedes Jahr aufs Neue eine Freude so viele schöne Sachen anzubauen“, erklärt sie. Zuvor war die 39-Jährige bereits in der Holzwerkstatt und in der Landwirtschaft der SOS-Dorfgemeinschaft tätig. „Es ist toll, dass man im Laufe der Zeit die verschiedenen Abteilungen durchlaufen konnte. So bringt die tägliche Arbeit sehr viel Abwechslung mit sich“, beschreibt Kristin Jürgens.

Von Raik Mielke