Grimmen

Eigentlich soll der weiße Pfeiler auf dem Parkplatz des Netto Marken-Discounts in der Friedrichstraße in Grimmen die Fahrradständer, Fahrräder und natürlich auch die Radfahrer schützen. Diese Aufgabe erledigt er auch. Er ist standhaft, wenn mal wieder ein Auto seine Stabilität überprüft.

Denn anscheinend übersehen diesen Pfahl die Kraftfahrer. Wie sonst ist es zu erklären, dass gleich zweimal innerhalb weniger Tage Autos mit dem Begrenzungspfahl kollidierten. An den Wagen entstand in beiden Fällen ein erheblicher Sachschaden.

So übersah am Dienstag gegen 14.30 Uhr wohl eine 36-jährige Kraftfahrerin aus der Gemeinde Wendisch Baggendorf den Pfeiler und schrammte an diesem mit ihrem VW Caddy entlang. Schaden am Wagen: circa 4000 Euro.

Erst wenige Tage zuvor kollidierte ein Suzuki, gefahren von einer 34-Jährigen aus dem Bereich Stralsund, mit dem weißen, circa einen Meter hohen Pflock. Schaden an dem Auto bei diesem Unfall: circa 7000 Euro.

Von Anja Krüger