Schülerin aus Behnkendorf liebt Sport und Tanz

Marylou Wittig kann stolz sein: Bei ihrem ersten Breitensportturnier in Elmenhorst belegte sie im Reiterwettbewerb Schritt/Trab mit „Brando-W“ einen dritten Platz. In Stralsund geboren besuchte Marylou bisher die Grundschule Brandshagen und ab dem neuen Schuljahr wird es die Regionalschule in Reinberg sein. „Im vergangenen Halbjahr habe ich viel trainiert, und eigentlich wollte ich ja schon viel früher an den Start gehen. Um so schöner, dass es jetzt losgegangen ist“, sagt die Zehnjährige, die in Behnkendorf zu Hause ist.

Lieblingsfach: Sport

Seit knapp zwei Jahren ist sie Mitglied beim Reit- und Fahrverein in Miltzow. Sport ist ihr Lieblingsfach aber sie tanzt auch gern und gehört zum Karnevalsverein in Reinkenhagen. Marylou hat einen Bruder, und dann gibt es in der Familie auch noch den Hund „Jackson“.

Von Walter Scholz