Grimmen

Kein letzter Schultag, an dem die Schüler ihre Lehrer aufs Korn nehmen können und sich farbenfroh und feierlich aus der Schulzeit verabschieden. Kein festlicher Abi-Ball, bei dem in schicken Kleidern und eleganten Anzügen die Zeugnisse überreicht werden. Kurz gesagt: Der Schulabschluss 2020 ist für die Schüler in Grimmen und Umgebung eine Katastrophe!

Die OSTSEE-ZEITUNG fragte in einigen Schulen der Region nach: Wie werden in der kommenden Woche die Zeugnisse übergeben? Gibt es feierliche Abschiede in den vierten Klassen? Werden Schulabschlussfeiern und Abiturball nachgeholt?

Grundschule „Dr. Theodor Neubauer “: „Abschlussfeier“ an zwei Tagen

„Wir wollen unseren Viertklässlern den bestmöglichen Abschied aus der Grundschulzeit ermöglichen“, betont Birgit Mietzner. Die Schulleiterin der Grundschule „Dr. Theodor Neubauer“ hat mit ihren Kollegen eine „Abschlussfeier“ auf dem Schulhof geplant. Die Anträge hierfür liegen derzeit beim Schulamt vor. „Uns allen tut es furchtbar leid, dass die Viertklässler nicht auf die traditionelle Abschlussfahrt gehen konnten. Darum ist es uns enorm wichtig, einen feierlichen Rahmen zu schaffen, um das Kapitel ‚Grundschule‘ abzuschließen“, sagt Birgit Mietzner.

Konkret ist eine kleine Festveranstaltung auf dem Schulhof geplant. „Wir wollen diese auf zwei Tage aufteilen, so dass die Eltern auch dabei sein können“, erklärt die Schulleiterin. So wäre es möglich, auf dem Schulhof jeweils 150 Leute unter den gegebenen Schutzmaßnahmen zuzulassen. „Dieser Tag soll den Schülern einfach in Erinnerung bleiben. Normalerweise hatten wir im Stadtkulturhaus ein Musical vorbereitet“, informiert Birgit Mietzner.

Alle anderen Klassen werden an den jeweiligen Kontakttagen, von Dienstag bis Donnerstag, in der Sporthalle ihre Zeugnisse bekommen. „So hat der Klassenlehrer die Möglichkeit, der gesamten Klasse feierlich die Abschlusszeugnisse zu übergeben“, meint Birgit Mietzner.

Regionale Schule „ Robert Koch “: Abschlusszeugnisse ohne Beisein der Eltern

„Wir fühlen total mit den Zehntklässlern und sind sehr enttäuscht, dass sie nicht wie gewohnt die Schulzeit beenden können“, sagt Dolores Peter. Wie die stellvertretende Schulleiterin der Regionalen Schule „ Robert Koch“ erklärt, bekommt der Abschlussjahrgang seine Zeugnisse in der Mensa überreicht. „Leider können die Eltern an diesem besonderen Tag nicht dabei sein“, erklärt Dolores Peter.

Ob es zu einem späteren Zeitpunkt eine Abschlussfeier der Zehntklässler geben wird, ist bis dato nicht beschlossen.

Die anderen Klassenstufen der Regionalen Schule erhalten ihre Zeugnisse am jeweiligen Kontakttag der kommenden Woche. „Wir haben jede Klasse auf zwei Räume aufgeteilt, der Lehrer muss dann auch an diesem besonderen Tag, hin und her pendeln und die Zeugnisse überreichen“, beschreibt Dolores Peter.

Gymnasium Grimmen: Abi-Ball soll nachgeholt werden

Die Abiturienten des Grimmener Gymnasium bekommen ihre Zeugnisse im Stadtkulturhaus „Treffpunkt Europas“. Am 24. Juni werden die drei Abschlussklassen nacheinander ihre Abiturzeugnis im Rahmen eines kleinen Programmes und unter den Augen der Eltern in Empfang nehmen. Die Abschlussveranstaltung erstreckt sich über einen Zeitraum von rund fünf Stunden, da nach jeder Klasse der Saal des Stadtkulturhauses desinfiziert werden muss.

Und auch der Abiturball soll im Spätsommer oder Herbst im „Treffpunkt Europas“ nachgeholt werden.

Regionale Schule Reinberg : Zeugnisübergabe mit Eltern in der Aula

Da die Aula in der Regionalen Schule Reinberg ausreichend Platz bietet, können die Schulabgänger der zehnten Klassen ihre Zeugnisse vor den Augen der Eltern bekommen. Auch in der Schule der Gemeinde Sundhagen bedauert man es sehr, dass das zweite und für viele letzte Halbjahr der Schulzeit so verlaufen ist. Da die Durchführung durch das Gesundheitsamt bereits bestätigt wurde, können sich die Schüler aber zumindest über einen kleinen, feierlichen Rahmen freuen.

Von Raik Mielke