Schulbauernhof Stahlbrode: Aus Bayern an den Strelasund

Stahlbrode

Leonard Pilz arbeitet seit Oktober auf dem Landwert Schulbauernhof in Stahlbrode und absolviert dort seinen Bundes-Freiwilligen-Dienst. „Ich bin sehr naturverbunden. Ich will Verantwortung für Tiere übernehmen und mich mit Kindern beschäftigen“, erzählt der junge Mann aus Würzburg (Bayern).

Natürliche Umgebung wichtig

Was ihm bei der Wahl für den Norden wichtig war: „Ich wollte eine ganz andere natürliche Umgebung haben, ans Meer.“ Die Entscheidung, nach MV zu gehen, habe er nicht bereut. Die Umgebung passt, Tiere hat er täglich zu versorgen.

Kinder sind mittlerweile seit November coronabedingt nicht auf dem idyllischen Schulbauernhof. Leonard hofft, dass bald wieder Schulklassen kommen können, damit er dann mit Kindern arbeiten kann. In seiner Wohngegend hat er schon viele Erfahrungen in einem Kindergarten sammeln können. In seiner Freizeit unternimmt Leonard Pilz gerne lange Spaziergänge am Wasser.

Von Roswitha Pendzinsky