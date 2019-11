Franzburg

Mehrere Schüler sind am Dienstagmorgen bei einem Zwischenfall zwischen Velgast und Richtenberg ( Landkreis Vorpommern-Rügen) verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, machte der Fahrer des Busses eine Vollbremsung, bei der einige der Schüler zu Boden geschleudert wurden. Ohne sich um die Verletzten zu kümmern, lieferte der Busfahrer die Kinder um 7.30 Uhr an der Regionalschule in Franzburg ab und fuhr weiter.

Mitarbeiter der Schule kümmerten sich um die Schüler und riefen den Rettungsdienst. Die Eltern einiger Schüler mussten ihre Kinder nach dem Vorfall abholen. Es wurde Anzeige erstattet.

Polizei ermittelt gegen den Fahrer

Das Polizeirevier hat die Ermittlungen zum Busfahrer aufgenommen. Die Polizei bittet die Eltern der betroffenen Schüler, sich bei der Polizei in Grimmen unter der Nummer 038326/570 zu melden. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden ebenfalls darum gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Mehr zum Thema:

Von OZ