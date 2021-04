Schule Abtshagen wird digital

Abtshagen

Acht weitere Laptops übergab Wittenhagens Bürgermeister Frederic Beeskow jetzt an die Grundschule in Abtshagen. Damit soll das Lernen und Lehren dort digitaler werden.

„Mit dieser Hardware sollen die Lehrer ausgerüstet werden“, berichtet er. Auch für Schüler, die zu Hause keine Möglichkeit haben, damit ausgerüstet zu werden, sollen Laptops zur Verfügung stehen. „Wir müssen als Gemeinde diese digitale Infrastruktur schaffen. Wie wichtig das ist, sehen wir ja gerade jetzt in den Lockdowns“, sagt der Bürgermeister.

Insgesamt 92 000 Euro werden in der Gemeinde Wittenhagen für die Abtshagener Schule, abrufbar über drei Jahre, investiert, um die Voraussetzungen für das digitale Lernen zu schaffen. Etwa 50 000 Euro seien es allein in diesem Jahr.

Interaktive Tafeln für jeden Klassenraum

Momentan sind deshalb auch ganz konkrete Arbeiten an der Schule noch bis Dienstag ausgeschrieben: Lan-Kabel für die ungestörte Nutzung des Internets und die Datenübertragung sollen verlegt werden. Beeskow fordert: „Wir brauchen stabiles Internet in jedem einzelnen Klassenraum“. Dort sollen nach und nach sogenannte interaktive, digitale Tafeln, also Tafeln, die direkt mit den Laptops von Schülern und Lehrern verbunden sind und diese spiegeln können, an denen aber auch direkt gearbeitet werden kann, Einzug halten. „Unsere Schule ist mit Breitband versorgt, jetzt müssen wir diese Möglichkeit optimal nutzen“, sagt Beeskow. Deshalb kommen erste Tafeln während der Sommerferien an die Wand der Klassenräume.

„Die alten Tafeln bleiben aber erhalten“, sagt der Bürgermeister. Denn auch das analoge Arbeiten, das eigentliche Schreiben, müsse dort weiter gelernt werden.

Einschränkungen für Lehrer und Schüler gebe es durch die notwendigen Arbeiten so gut wie gar keine. Denn es sollen die Ferien genutzt werden – das war eine Ausschreibungsbedingung an die Unternehmen. In der Gemeindevertretersitzung noch im April soll deshalb die Entscheidung fallen, welche Firma eingesetzt wird.

Insgesamt acht Tafeln a 7000 Euro erhält die Grundschule. Aufgrund der hohen Gesamtsumme werden die Arbeiten deshalb im nächsten Jahr weitergehen. Beeskow: „Aber wir wollen jetzt anfangen. Auch, weil so die Lehrer die Möglichkeiten haben, sich mit den neuen Unterrichtsmitteln zu beschäftigen, sich darauf einzustellen.“

Kurzfristige Anträge notwendig

Etwa 125 Mädchen und Jungen besuchen die Grundschule in Abtshagen. Die eine Hälfte, die Jungen, haben schon seit ein paar Jahren moderne Sanitäranlagen. „Für die Mädchen wird es jetzt Zeit, dass wir da etwas tun“, sagt Beeskow. Insofern kommt ihm der Aufruf des Landes MV recht, sich an einem Förderprogramm für Schulsanierungen zu beteiligen. Der Nachteil: Der Aufruf kam kurzfristig, die Sanierung muss in diesem Jahr durchgeführt werden, der Haushalt ist beschlossen, aber Eigenanteile der Gemeinde sind notwendig. Deshalb suche die Gemeinde jetzt gemeinsam mit der Kämmerin im zuständigen Verwaltungsamt Miltzow nach Möglichkeiten, diese Eigenmittel zu finden. Das nächste Problem: Die Fördermittelanträge mussten kurzfristig bis Freitag gestellt sein. „Aber wir haben eine Lösung“, sagt der Bürgermeister.

Ein weiterer Fördermittelantrag in diesem Zusammenhang ging ebenfalls am Freitag für die Elektro-Grundsanierung an der Schule in Richtung Schwerin raus. Dafür müsse der aktuelle Haushalt aber noch genau nach weiteren Eigenmitteln unter die Lupe genommen werden.„So laufen wir immer hinterher“, kritisiert Beeskow die Förderpraxis im Land.

Sanierung im Schulbetrieb

Die Sanierung bei den Sanitäranlagen und auch bei der Elektrik werden im Gegensatz zur Digitalisierung Einfluss auf den laufenden Schulbetrieb haben. „Aber das werden wir mit der Schulleiterin Karin Ruthenberg gut klären. Ihr Interesse an einer weiteren Sanierung des Gebäudes, das aus dem Jahr 1974 stammt, ist ja ebenso groß wie „ sagt der Bürgermeister.

Den Schülern komme bei diesen anstehenden Arbeiten die Zentralisierung im Dorf zugute. Denn in unmittelbarer Schulnähe gebe es die moderne Turnhalle und das neu errichtete Feuerwehrgebäude, wo die Toiletten bei Bedarf mitgenutzt werden könnten.

